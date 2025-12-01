H Αγγελάκης ΑΕ επενδύει 15 εκατ. ευρώ και βάζει υψηλούς στόχους

Σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, στρατηγική και έμπνευση, η Αγγελάκης ΑΕ παρουσίασε τη νέα της εταιρική ταυτότητα και το φιλόδοξο αναπτυξιακό της πλάνο, ύψους 30 εκατ. ευρώ έως το 2030. Μπροστά σε συνεργάτες, στελέχη της αγοράς, δημοσιογράφους και προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της γαστρονομίας και του αθλητισμού, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι εισέρχεται σε μια νέα εποχή — πιο ώριμη, πιο φιλόδοξη, αλλά και βαθιά συναισθηματική ως προς τις ρίζες και τους ανθρώπους της.

Η ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό λογότυπο και μια συνεργασία που άφησε αποτύπωμα

Ο διευθύνων σύμβουλος, Θάνος Αγγελάκης, άνοιξε την ομιλία του με μια προσωπική επιστροφή στο 2007, όταν ξεκίνησε η συνεργασία με τον σπουδαίο ζωγράφο Αλέκο Φασιανό. Θυμήθηκε την πρώτη επαφή, τότε που η Ειρήνη Νικολοπούλου του έφερε ένα αρχικό σκίτσο. «Δεν μου άρεσε…» παραδέχτηκε με χιούμορ. «Πήγα στη Χαλκίδα και συνάντησα τον άνθρωπο. Ο Φασιανός δεν ήταν απλός ζωγράφος. Ήταν σοφός, γεμάτος γνώση που τη μετέδιδε μόνο σε όσους αγαπούσε».

Η συνεργασία εκείνη, που χάρισε στην Αγγελάκης ένα λογότυπο με ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα, λειτούργησε ως αφετηρία δημιουργικής ανατροπής. «Σήμερα αισθάνομαι ξανά έφηβος – αλλά με την ωριμότητα σύμμαχο», τόνισε.

Η Ειρήνη Νικολοπούλου, που βρέθηκε στη σκηνή, μίλησε για «μια σπάνια, ανθρώπινη σχέση» ανάμεσα στον Θάνο Αγγελάκη και τον Φασιανό: για την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, αλλά και για την πεποίθησή της ότι ο καλλιτέχνης «ήξερε ότι άφηνε το έργο του σε ανθρώπους που θα το τιμήσουν».

Η ραγδαία ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας και η «εκτόξευση» του 2025

Ο Θάνος Αγγελάκης παρουσίασε καθαρούς αριθμούς:

Από 14,4 εκατ. ευρώ πωλήσεις το 2017, η εταιρεία φτάνει το 2025 στα 55,8 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA την ίδια περίοδο αυξήθηκε από 1 εκατ. σε 3,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί και σχεδιάζει επενδύσεις που αγγίζουν συνολικά τα 45 εκατ. ευρώ έως το 2028 — ένα από τα μεγαλύτερα πλάνα που έχει δει η ελληνική πτηνοτροφία τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν:

Επέκταση εγκαταστάσεων

Νέες γραμμές πτηνοσφαγείου & αερόψυξης

Μονάδες διαλογής – τυποποίησης – τεμαχισμού

Διπλασιασμό εκκολαπτηρίου

Το νέο εργοστάσιο ζωοτροφών «Μύλος»

Νέες μονάδες εκτροφής & εξαγορές

Μονάδα προψημένων προϊόντων

Πράσινες υποδομές για μείωση ανθρακικού αποτυπώματος

Μέχρι το καλοκαίρι του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί επενδύσεις ύψους 29,4 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2025 έως το 2028 θα «τρέξουν» επιπλέον 15 εκατ. ευρώ.

Ο γενικός διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, μιλώντας στη σκηνή, παρομοίασε την πορεία της εταιρείας με εκείνη ενός αθλητή: «Σηκώνεται, πέφτει, ξανασηκώνεται. Αυτό είναι και το δικό μας κοινό στοίχημα».

Το νέο brand: τρεις σειρές – μία φιλοσοφία

Η εμπορική διευθύντρια, Έλενα Καραγιάννη, παρουσίασε τη νέα δομή του brand portfolio:

Αγγελάκης – με κροκί χρώμα και τη σφραγίδα «Σούπερ Γεύση». Ελαιοπουλάκι – Super Food – ένα πατενταρισμένο προϊόν εκτροφής με καλαμπόκι και ελαιόλαδο. Περιλαμβάνει clean-label επιλογές όπως μπιφτέκι χωρίς γλουτένη, με βρώμη και λαχανικά. Mama’s – έτοιμα για μαγείρεμα, βασισμένα στις συνταγές της μητέρας Αγγελάκη.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι νέες αεροστεγείς συσκευασίες τροποποιημένης ατμόσφαιρας, που προσφέρουν +40% διάρκεια ζωής, ενώ τα QR codes προσφέρουν άμεση διαδραστικότητα με τον καταναλωτή.

«Στο οργανωμένο λιανεμπόριο του 2025, η Αγγελάκης εμφανίζει υπεραπόδοση 55 μονάδες πάνω από την αγορά», σημείωσε η κα Καραγιάννη. Η εξωστρέφεια ενισχύεται: ήδη παρούσα σε πάνω από 15 χώρες, η εταιρεία σχεδιάζει νέες αγορές σε Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή.

Οι σύγχρονες διατροφικές τάσεις και η φιλοσοφία «Γεύση Καλής Ζωής»

Η Κέλλυ Χαλκιά, Innovative Marketing Strategist, ανέλυσε τις πέντε δεσμεύσεις της νέας ταυτότητας:

Γεύση – με επίκεντρο τον «Μύλο» και τις εξειδικευμένες ζωοτροφές.

Ποιότητα – συνεχείς επενδύσεις και εκπαίδευση.

Ευεξία – προϊόντα που ενισχύουν σωματική και ψυχική υγεία.

Βιωσιμότητα – στόχοι ευθυγραμμισμένοι με 9 SDGs.

Αλληλεγγύη – με το πρόγραμμα «Γεύση Φροντίδας».

Παράλληλα, ανέλυσε τις διατροφικές τάσεις: τη μακροζωία, το comfort food, τη συμπεριληπτικότητα, αλλά και τη νέα γαστρονομική ταυτότητα των νεότερων γενεών, που συνδυάζει συναίσθημα, εμπειρία και υγιεινή απόλαυση.

Η έμπνευση των ανθρώπων

Στη σκηνή ανέβηκαν άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους:

η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου,

η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη,

ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου,

ο Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας, «ένα ζωντανό παράδειγμα του ακατόρθωτου», όπως τον χαρακτήρισε ο Θάνος Αγγελάκης.

Ο σεφ Παπανδρέου μίλησε για το προϊόν «που μαγειρεύεται μόνο του», ενώ η Άννα Κανδαράκη αναφέρθηκε στη δύναμη του φαγητού ως γέφυρα συναισθηματικής ποιότητας ζωής — ένα στοιχείο που, όπως είπε, «το brand έχει καταφέρει να ενσωματώσει».

Ο Νάσος Γκαβέλας, με τρόπο συγκινητικό, συνέδεσε την προσωπική του διαδρομή με την αξία του «να μην εγκαταλείπεις ποτέ».

Ένα ταξίδι που συνεχίζεται προς το 2030

«Χρέος μας είναι να φτιάξουμε τον δικό μας κόσμο, έναν καλύτερο κόσμο», είπε κλείνοντας ο Θάνος Αγγελάκης. Θύμισε με συγκίνηση τους γονείς του, Παναγιώτα και Νικόλα, καιανέβασε στη σκηνή τα αδέλφια του — Ρία, Αναστασία, Αγγελική και Άκη — για να δεχτούν όλοι μαζί το θερμό χειροκρότημα.

Το νέο brand, το νέο λογότυπο, οι μεγάλες επενδύσεις και η φιλοσοφία «Γεύση Καλής Ζωής» δεν αποτελούν απλώς μια καμπάνια. Είναι η ταυτότητα μιας εταιρείας που έχει μάθει να εξελίσσεται, να αντέχει, να ονειρεύεται και να δημιουργεί.

Η Αγγελάκης ΑΕ εισέρχεται στη νέα δεκαετία με πυξίδα την καινοτομία, το ανθρώπινο δυναμικό και την ουσιαστική κοινωνική προσφορά — και όπως φάνηκε στη βραδιά, αυτή η νέα εποχή ξεκινά με δυναμική και χρώμα.