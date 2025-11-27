Στο 1,5 εκατ. εκατόλιτρα η ελληνική οινοπαραγωγή το 2025

Ελαφρώς αυξημένη κατά 6,01% εμφανίζεται φέτος η ελληνική οινοπαραγωγή, καθώς εκτιμάται ότι θα παραχθούν 1.516.639 εκατόλιτρα κρασιού, έναντι 1.430.666 εκατολίτρων το 2024. Αυτή η εκτίμηση περιλαμβάνεται στα στοιχεία που απέστειλε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του ΥΠΑΑΤ στην Κομισιόν για την ελληνική οινοπαραγωγή με περίοδο αναφοράς από 1/8/2025 έως 31/7/2026.

Να επισημανθεί ότι αυτά δεν είναι τα τελικά στοιχεία. Επίσης, για λόγους σύγκρισης πρέπει να τονιστεί ότι η οινοπαραγωγή 2023-2024 κατέγραψε ιστορική πτώση σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο κατά 35,27% και ότι οι οινοπαραγωγές 2024/2025 και 2025/2026 παρουσιάζουν μικρή άνοδο, χωρίς να έχουν ανακάμψει ουσιαστικά στα προ του 2023 επίπεδα. Τέλος, στο ύψος των 1.705.581 εκατόλιτρων καταγράφηκαν στις 31/7/2025 τα αποθέματα οίνων και γλευκών, σύμφωνα με την ανακοίνωση που απέστειλε στην Κομισιόν το Τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του ΥΠΑΑΤ, στις 20/10/2025. Τα αποθέματα οίνων και γλευκών εμφανίζονται αυξημένα κατά 12,23% σε σύγκριση με το 2024 (1.519.667 hl), τα οποία με τη σειρά τους εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 11,75% σε σύγκριση με τα αποθέματα του 2023.