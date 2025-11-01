HortiMarket: Η Τανζανία ψηφιοποιεί την αγορά οπωροκηπευτικών

Η Ένωση Οπωροκηπευτικών της Τανζανίας (TAHA) παρουσίασε το HortiMarket, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι παραγωγοί, οι αγοραστές και οι εξαγωγείς συναλλάσσονται. Το σύστημα, που αναπτύχθηκε από το Ερευνητικό και Πληροφοριακό Κέντρο της TAHA (TARIC), λειτουργεί ως ψηφιακή αγορά όπου οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν προϊόντα, να παρακολουθούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τη μεταφορά και τα πρότυπα ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Steven Mhiliwa, επικεφαλής Γνώσης και Καινοτομίας της TAHA, η πλατφόρμα σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει χρόνιες αδυναμίες του κλάδου, όπως η περιορισμένη διαφάνεια τιμών και η αναποτελεσματική εφοδιαστική. «Ο αρθρωτός σχεδιασμός του HortiMarket θα επιτρέπει συνεχή βελτίωση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα σε περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές», ανέφερε.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονης αύξησης της ζήτησης για οπωροκηπευτικά στην Αφρική. Όπως σημειώνει ο διευθυντής Ανάπτυξης της TAHA, Anthony Chamanga, οι εισαγωγές φρέσκων προϊόντων στην ήπειρο ανήλθαν σε 10 δισ. δολάρια το 2024, έναντι 7,6 δισ. πριν από δέκα χρόνια. Η Τανζανία έχει αναδειχθεί σε βασικό προμηθευτή της Νότιας Αφρικής, κυρίως σε αβοκάντο, με εξαγωγές ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων.

Η πλατφόρμα στοχεύει να εξυπηρετήσει πάνω από 500.000 μικροκαλλιεργητές σε 26 περιφέρειες, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε αγορές, δεδομένα και υπηρεσίες. Παράλληλα, θα υποστηρίξει τη μετάβαση του τομέα σε πιο συντονισμένες, βιώσιμες και ψηφιακές πρακτικές, ενισχύοντας τη θέση της Τανζανίας στις διεθνείς εξαγωγικές αγορές.