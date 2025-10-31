Ρόμβος: Τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια συμπράττουν σε ένα καινοτόμο Δίκτυο για την προώθηση της τεχνολογίας

Η προώθηση της αγροτικής τεχνολογίας από τα ερευνητικά εργαστήρια στο χωράφι και η υιοθέτησή της από τους αγρότες αναμένεται να είναι μία από τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει το νέο Δίκτυο Συνεργασίας τεσσάρων Ελληνικών Πανεπιστημίων, με το όνομα Ρόμβος, με επικεφαλής το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).

Η σύσταση του δικτύου ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες και, σύμφωνα με τους συντελεστές του, πρόκειται για ένα μοναδικά καινοτόμο έργο, το οποίο θα συνδυάσει την έρευνα, τη γνώση και το αντικείμενο τεσσάρων διαφορετικών πανεπιστημίων: Του ΓΠΑ, του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Απώτερος σκοπός είναι η έρευνα να βρει πρακτική εφαρμογή προς όφελος της κοινωνίας, έτσι ώστε τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια να συνδεθούν με την αγορά εργασίας.

Την ανακοίνωση της δημιουργίας πραγματοποίησαν οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων που συμμετέχουν, οι οποίοι μοιράστηκαν με την «ΥΧ» τον λόγο δημιουργίας του Δικτύου, αλλά και το πώς αυτό θα συμβάλει στα παραπάνω.

Σπυρίδων Κίντζιος, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Μοναδικά καινοτόμο το Δίκτυο Ρόμβος για τα ελληνικά δεδομένα»

«Εγκαινιάζουμε, με πρωτοβουλία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς τεχνογνωσίας από τα ερευνητικά πανεπιστήμια στην πράξη, σε συνεργασία με τρία άλλα ιστορικά πανεπιστήμια. Το Δίκτυο αυτό έρχεται να συμπληρώσει έργα τα οποία έχουμε ήδη πραγματοποιήσει, όπως οι κόμβοι καινοτομίας, ένας στη Στερεά Ελλάδα και ένας στην Περιφέρεια Αττικής. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε δίπλα στον αγρότη και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Πλέον, έφτασε η ώρα η υποστήριξη αυτή να μπει σε ένα πιο συστηματικό “καλούπι”.

Πρέπει να πω ότι το έργο έχει και ορισμένες πτυχές, οι οποίες μοναδικές. Για παράδειγμα, προβλέπεται μία ολόκληρη οργάνωση που θα βοηθά την κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα κοιτάει τα νομικά ζητήματα που είναι πάρα πολλά σήμερα στην εποχή βεβαίως της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Και, πάνω από όλα, θα κοιτάει πώς θα διασφαλίζει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων στον αγροδιατροφικό τομέα. Γνωρίζουμε ότι σήμερα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που φέρνει η κλιματική κρίση ή η ακρίβεια των εισροών, έτσι ώστε να γίνει και το προϊόν μας πιο ανταγωνιστικό, χωρίς να επιβαρυνθεί ο καταναλωτής. Πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά; Θα τα πετύχουμε με διαφάνεια, αλλά και ενισχύοντας κυρίως την υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους αγρότες. Για μένα είναι στοίχημα να φτάσει όλη αυτή η εξέλιξη προσιτά, απλά και κατανοητά στον αγρότη μέσω του Δικτύου Ρόμβος».

Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου: «Πρότυπο συνεργασίας, το Δίκτυο Ρόμβος, για την ακαδημαϊκή κοινότητα»

«Για εμάς, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξωστρέφεια για να αναδειχθεί και η σημασία των κοινωνικών επιστημών για την τεχνολογία. Πολλοί νομίζουν ότι η τεχνολογία είναι ένα αντικείμενο το οποίο περιορίζεται στις θετικές επιστήμες. Εμείς είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να εμπλακεί η κοινωνική οπτική. Οι δικοί μας φοιτητές και φοιτήτριες προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας και μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες και κυρίως ερευνητικό έργο, το οποίο εκπονείται σε ποικίλα αντικείμενα, όπως είναι και η τεχνητή νοημοσύνη με τις κοινωνικές επιστήμες και η ψυχολογία και η κοινωνική οικονομία και η περιφερειακή ανάπτυξη.

Όλα αυτά τα αντικείμενα μπορούν να συνδράμουν, ώστε να τροφοδοτήσουν αυτή την επικοινωνία των ερευνητικών δραστηριοτήτων με την κοινωνία, με την αγορά εργασίας και, βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι συνεργαζόμαστε με τρία πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αντικείμενα συμπληρωματικά προς το δικό μας. Με τη συνεργασία αυτή, δίνουμε και ένα παράδειγμα συνεργασίας σε ακαδημαϊκό επίπεδο, το οποίο, κατά την άποψή μου, μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και για άλλα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Αυτήν τη στιγμή, τα τέσσερα πανεπιστήμια δίνουν το παράδειγμα μιας συνεργασίας προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας, με ένα αναπτυξιακό όραμα».

Μιχαήλ Σφακιανάκης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιά: «Συμμετρία και συμπληρωματικότητα μεταξύ των πανεπιστημίων»

«Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το Δίκτυο που αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας. Ονομάσαμε το Δίκτυο Ρόμβος, γιατί εκφράζει τη συμμετρία, αλλά και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφορετικών αντικειμένων των πανεπιστημίων που συμμετέχουν. Μέσω του Δικτύου, το ένα πανεπιστήμιο θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα μέσα του άλλου, με στόχο να υπάρξει διάδραση μεταξύ πανεπιστημίων, φοιτητών και επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ιδρύσουμε και τεχνοβλαστούς».

Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης ΠανεπιστήμιοΥ Θεσσαλίας: «Αρχή της εξωστρέφειας της ακαδημαϊκής κοινότητας»

«Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει την αρχή της εξωστρέφειας της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επίσης, έχει δημιουργηθεί στο πανεπιστήμιο η μονάδα μεταφοράς τεχνολογίας Oneplanet Thessaly».

Χρυσή Λασπίδου, Αντιπρύτανις Καινοτομίας, Διεθνοποίησης, Συνεργασιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: «Αναγκαία η σύνδεση των πανεπιστημίων με τη βιομηχανία»

«Τα πανεπιστήμιά μας περνάνε σε μία νέα γενιά. Η σύνδεση των πανεπιστημίων με τη βιομηχανία είναι ο μόνος τρόπος να συμβαδίσουμε με τα διεθνή δεδομένα και να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους να μείνουν στην Ελλάδα. Το Δίκτυο δίνει τη δυνατότητα να συνδυαστούν η εμπειρία και η γνώση τεσσάρων πανεπιστημίων μαζί. Αν και είναι απαιτητικό ως έργο, είναι και καινοτόμο για να συνεργαστούμε, να συνυπάρξουμε και να συνδημιουργήσουμε».