Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων απειλεί τις εξαγωγές των νοτιοαφρικάνικων εσπεριδοειδών

Οι παραγωγοί εσπεριδοειδών στη Νότιο Αφρική εκφράζουν ανησυχία για την προμήθεια ντίζελ, ενόψει της επικείμενης αύξησης των τιμών καυσίμων, που μπορεί να επηρεάσει την εξαγωγική περίοδο, η οποία ξεκινά τον Απρίλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Παραγωγών Εσπεριδοειδών της Νότιας Αφρικής (CGA).

Το Υπουργείο Μεταλλευμάτων και Πετρελαϊκών Πόρων διαβεβαιώνει ότι η εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων παραμένει σταθερή βραχυπρόθεσμα, παρά τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ορισμένοι παραγωγοί αναφέρουν περιορισμένη διαθεσιμότητα ντίζελ σε συγκεκριμένα πρατήρια, πιθανόν λόγω ασυνήθιστων αγοραστικών προτύπων και ελεγχόμενης κατανομής από εταιρείες καυσίμων. Η Νότια Αφρική, δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγέας εσπεριδοειδών μετά την Ισπανία, εξήγαγε ρεκόρ 3,05 εκατομμύρια τόνους το 2025, αυξημένους κατά 22% σε σχέση με το 2024.

Η Μέση Ανατολή αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετά την Ευρώπη, με μερίδιο 19% των συνολικών εξαγωγών. Η CGA τονίζει ότι το 95% των εξαγωγών μεταφέρεται οδικώς προς τα λιμάνια, γεγονός που καθιστά την αλυσίδα εφοδιασμού ιδιαίτερα ευάλωτη σε ελλείψεις και αυξήσεις τιμών καυσίμων.

«Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ή η ελεγχόμενη πώληση ντίζελ θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τη λειτουργία της αλυσίδας», σημειώνει η ένωση. Μεγάλες αγροτικές οργανώσεις προτείνουν μέτρα όπως προσωρινή απαλλαγή από τον φόρο καυσίμων για τους αγρότες, προκειμένου να μετριαστεί η επίπτωση της αναμενόμενης απότομης αύξησης της τιμής του καυσίμου από την 1η Απριλίου.