Συμφωνία ΕΕ–Αυστραλίας: Μηδενικοί δασμοί στο κρασί, προβληματισμός στον αγροτικό τομέα

Εκμηδενίζοντας τους αυστραλιανούς δασμούς (από 5% σε 0%) για τους ευρωπαϊκούς οίνους, η εμπορική συμφωνία μεταξύ Βρυξελλών και Καμπέρα χαιρετίζεται από τους εξαγωγείς, αλλά επικρίνεται από τα αγροτικά συνδικάτα. Τα τελευταία φοβούνται μια «θυσία» των τομέων του κρέατος, του ρυζιού και της ζάχαρης, χωρίς πραγματικό όφελος για το κρασί, καθώς η Αυστραλία θα μπορούσε να επιτεθεί πιο δυναμικά στην κοινή αγορά.

Υπογεγραμμένη την Τρίτη 24 Μαρτίου στην Καμπέρα, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας θα ανοίξει την αυστραλιανή αγορά για τους ήσυχους και αφρώδεις οίνους χωρίς δασμούς από την πρώτη ημέρα ισχύος της (μόλις το επιτρέψουν οι διαδικασίες επικύρωσης). Οι αυστραλιανοί δασμοί, που μειώνονται από το 5% στο 0%, αντιπροσωπεύουν 16 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την Κομισιόν. Παράλληλα, 231 αλκοολούχα ποτά θα επωφεληθούν από την προστασία των γεωγραφικών τους ενδείξεων (όπως η AOC Champagne, αν και όχι πλήρως το Prosecco, για το οποίο προβλέπεται σταδιακή απαγόρευση των εξαγωγών αυστραλιανών οίνων που χρησιμοποιούν το όνομα ως ποικιλία σταφυλιού), εν αναμονή μιας «εκσυγχρονισμένης διμερούς συμφωνίας για το κρασί» που θα επεκτείνει το πεδίο προστασίας σε 1.600 ευρωπαϊκές ενδείξεις.

Διαφοροποίηση εξαγωγών

Για το σύνολο των ευρωπαϊκών οίνων, η Αυστραλία κατατάσσεται στην 11η θέση σε αξία (300 εκατ. €, εκ των οποίων τα μισά αφορούν αφρώδεις οίνους). Η Marzia Varvaglione, πρόεδρος της CEEV, τόνισε ότι η συμφωνία προσφέρει μια «συγκεκριμένη ευκαιρία διαφοροποίησης των εξαγωγών» εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αυξημένου κόστους παραγωγής.

Αντίστοιχα, η SpiritsEurope χαιρέτισε την κατάργηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αλκοολούχα ποτά, η οποία τα θέτει σε ίση μοίρα με προϊόντα άλλων περιοχών που έχουν ήδη ελεύθερη πρόσβαση στην Αυστραλία. Παράλληλα, η ένωση εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιβεβαίωση της προσωρινής έναρξης ισχύος της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur την 1η Μαΐου.

Καμία ψευδαίσθηση για τους αγρότες

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός του εμπορίου δεν συμμερίζεται από τον αγροτικό συνδικαλισμό.

Η Copa Cogeca: Δήλωσε ότι «η μαύρη σειρά συνεχίζεται για την ευρωπαϊκή γεωργία». Επισημαίνουν τις σημαντικές παραχωρήσεις σε ευαίσθητους τομείς όπως το βοδινό κρέας (ποσόστωση 30.600 τόνων), το πρόβειο κρέας (25.000 τόνοι), τη ζάχαρη (35.000 τόνοι) και το ρύζι (8.500 τόνοι). Ακόμη και για το κρασί, η Copa Cogeca εκτιμά ότι τα οφέλη είναι ασαφή, ενώ οι Αυστραλοί εξαγωγείς ενδέχεται να επωφεληθούν περισσότερο.

Μηχανισμός διασφάλισης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε αυτές τις ανησυχίες, διευκρινίζοντας ότι για τους ευαίσθητους τομείς οι εισαγωγές θα επιτρέπονται μόνο σε περιορισμένες ποσότητες και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, ένας «μηχανισμός διασφάλισης» θα επιτρέψει στην Ευρώπη να δράσει γρήγορα εάν μια ξαφνική αύξηση των εισαγωγών προκαλέσει δυσκολίες στους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Οι διαπραγματεύσεις, που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2018, ολοκληρώθηκαν σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τις ελεύθερες συναλλαγές, μετά και τη συμφωνία με την Ινδία. Οι Βρυξέλλες βρίσκονται επί του παρόντος σε συνομιλίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας (Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη).

