Η Aldi ενισχύει την ταυτότητα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με νέο branding

Το discount σούπερ μάρκετ Aldi, μετά την ταχεία επέκτασή του στις ΗΠΑ, αλλάζει τη στρατηγική των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, μεταφέροντας τα περισσότερα στο όνομα Aldi. Ο λιανοπωλητής Batavia-based παρουσίασε την πρώτη ομώνυμη σειρά και ανανεωμένες συσκευασίες, με κάθε προϊόν να φέρει το όνομα Aldi ή την ένδειξη «Αn Aldi Original».

Δημοφιλείς σειρές όπως Clancy’s, Simply Nature και Specially Selected ανανεώνονται επίσης, ενώ προϊόντα όπως το «Red Bag Chicken» υιοθετούν παρατσούκλια από πελάτες. Η κίνηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών, που θεωρούν πλέον τις ιδιωτικές μάρκες επιλογή ίσης ποιότητας και όχι μόνο φθηνή εναλλακτική. Η Aldi ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του ονόματός της μέσω επέκτασης καταστημάτων, σχεδίου 800 νέων σημείων έως το 2025, και διεύρυνσης της γκάμας προϊόντων με φρέσκα, φυσικά και οργανικά είδη.

Οι καταναλωτές ήδη βλέπουν τις νέες συσκευασίες, ενώ κάθε αποκλειστικό προϊόν Aldi δεν περιέχει συνθετικά χρώματα, ενισχύοντας εμπιστοσύνη και αξία.