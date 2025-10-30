Σκάνδαλο στο Βέλγιο με «ελαιόλαδο» του Carrefour που ήταν… ηλιέλαιο

Οι ρυθμιστικές αρχές του Βελγίου ξεκίνησαν έρευνα, μετά από αποκάλυψη τοπικής εφημερίδας ότι 20 από τα 32 μπουκάλια ελαιολάδου που έφεραν την ένδειξη «εξαιρετικά παρθένο» δεν πληρούσαν τα ποιοτικά πρότυπα της κατηγορίας. Ένα από τα δείγματα και συγκεκριμένα το «Pietra d’ Olio» της Carrefour δεν ήταν καν ελαιόλαδο, αλλά… ηλιέλαιο με άλλα πρόσθετα, που πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν για χρώμα και γεύση.

Η εφημερίδα Nieuwsblad, που έκανε την αποκάλυψη, αγόρασε 32 μάρκες ελαιολάδου από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, περιλαμβάνοντας φθηνές, μεσαίες και ακριβές επιλογές. Τα δείγματα στάλθηκαν στο Dutch Olive Oil Institute, εγκεκριμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, καθώς το Βέλγιο δεν διαθέτει επίσημη επιτροπή γευσιγνωσίας. Ορισμένα μπουκάλια εστάλησαν, επίσης, σε πανεπιστήμια για χημική ανάλυση. Το ινστιτούτο διαπίστωσε ότι 12 μπουκάλια ήταν πραγματικά εξαιρετικά παρθένα, 12 πληρούσαν μόνο την κατηγορία παρθένο, 6 ήταν κάτω από την κατηγορία παρθένο και ένα μπουκάλι χαρακτηρίστηκε λαμπάντε, ακατάλληλο για κατανάλωση.

Η Υπηρεσία Οικονομίας του Βελγίου, υπεύθυνη για την προστασία των καταναλωτών, επέβαλε ανάκληση κάποιων προϊόντων, ενώ η Carrefour απέσυρε τα μπουκάλια από τα ράφια και δέχθηκε επιστροφές. Ο προμηθευτής Sodibel Group απέδωσε ευθύνες στον Ιταλό διανομέα και ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση της νοθείας σχετίζεται με τις συνεχόμενες κακές σοδειές στην ΕΕ τα έτη 2022/23 και 2023/24, που οδήγησαν σε ιστορικά υψηλές τιμές και ενίσχυσαν το κίνητρο για απάτη. Έρευνες σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία έδειξαν σημαντικά περιστατικά νοθείας, παρά τις προσπάθειες των αρχών.

Σύμφωνα με τη Wilma van Grinsven-Padberg από το Dutch Olive Oil Institute, η εποπτεία του τομέα είναι ανεπαρκής: Μόλις 22 μπουκάλια ελέγχονται ετησίως στο Βέλγιο και 26 στην Ολλανδία. Αυτό αφήνει την πόρτα ανοιχτή για απάτη, καθώς τα χαμηλής ποιότητας ελαιόλαδα δεν θεωρούνται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και, επομένως, δεν αποτελούν προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές αρχές. Οι ελεγκτές τονίζουν ότι τα περιστατικά που εντοπίστηκαν είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά.