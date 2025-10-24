PepsiCo: Οι διεθνείς αγορές αντισταθμίζουν τη μείωση όγκου στη Βόρεια Αμερική

Η PepsiCo ανακοίνωσε πρόσφατα τριμηνιαία αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η διεθνής ανάπτυξη αντιστάθμισε την πτώση όγκου πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική. Οι μετοχές της ενισχύθηκαν άνω του 2% στο πρωινό χρηματιστήριο. Στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ανήλθαν σε 2,29 δολάρια, υψηλότερα από τα 2,26 δολάρια που προέβλεπαν οι αναλυτές, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 23,94 δισ. δολάρια έναντι των εκτιμήσεων των 23,83 δισ. δολαρίων. Το καθαρό εισόδημα ήταν 2,6 δισ. δολάρια ή 1,90 δολάρια ανά μετοχή, μειωμένο σε σχέση με πέρυσι, ενώ αποκλείοντας τα κόστη αναδιάρθρωσης και απομείωσης το EPS διαμορφώθηκε στα 2,29 δολάρια. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,6%, ενώ η οργανική ανάπτυξη έφτασε το 1,3%. Παρά την αύξηση των εσόδων, η ζήτηση παρέμεινε αδύναμη, με τον συνολικό όγκο πωλήσεων τροφίμων και ποτών να μειώνεται κατά 1%.

Η Βόρεια Αμερική παρουσίασε μεγαλύτερη πτώση, με τις πωλήσεις τροφίμων να υποχωρούν 4% και των ποτών 3%. Η εταιρεία εστιάζει σε μικρότερες συσκευασίες και νέα προϊόντα, όπως σνακ υψηλής πρωτεΐνης, ενώ ανανέωσε τη συσκευασία των Lay’s χωρίς τεχνητά χρώματα. Παράλληλα, ανακοίνωσε την αποχώρηση του CFO Jamie Caulfield και την αντικατάστασή του από τον Steve Schmitt της Walmart, από τις 10 Νοεμβρίου. Η Pepsi διατήρησε τις προβλέψεις της για το πλήρες έτος, περιμένοντας σταθερά κέρδη ανά μετοχή και χαμηλής μονάδας αύξηση οργανικών εσόδων, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική της εστίαση στην καινοτομία προϊόντων και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της.