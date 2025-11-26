Η Αγγελάκης ανανεώνει την εταιρική της ταυτότητα και αφήνει το δικό της αποτύπωμα στη γεύση μιας καλύτερης ζωής

Σε δυναμικό rebranding προχώρησε πρόσφατα η ελληνική πτηνοτροφική εταιρεία Αγγελάκης ΑΕ, ανανεώνοντας πλήρως την εταιρική της ταυτότητα και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το brand. Με σύγχρονη αισθητική και κεντρικό μήνυμα “Taste Good Life”, η Αγγελάκης αποτυπώνει, στην εταιρική της εικόνα, το όραμά της να προσφέρει βιώσιμη διατροφή και να φέρνει τη δική της «Γεύση μιας καλύτερης ζωής» στο τραπέζι των καταναλωτών.

Η ανανέωση της ταυτότητας αποτελεί μέρος του ολικού μετασχηματισμού της εταιρείας, μέσα από την υλοποίηση ενός στοχευμένου επενδυτικού σχεδίου ύψους 30 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο αυτό, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται το 2026, αναμένεται να τριπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα της Αγγελάκης, αναβαθμίζοντας σημαντικά την παρουσία και τη θέση της εταιρείας στον πτηνοτροφικό κλάδο.

Η νέα εικόνα της Αγγελάκης συνδέει τις προηγούμενες γενιές με τη νέα, αλλά και την επόμενη γενιά καταναλωτών, γύρω από το αφήγημα “Τaste Good Life”, αναδεικνύοντας το κοτόπουλο Aγγελάκης όχι απλά ως τροφή, αλλά ως επιλογή μιας καλής ζωής μέσα από τη γεύση, την ευεξία και τις αξίες που το εκφράζουν. Η αλλαγή φέρνει νέο λογότυπο, νέες συσκευασίες, νέο website και νέα επικοινωνία στα digital κανάλια. Για την υλοποίηση της ενεργοποιήθηκαν τόσο εσωτερικές ομάδες όσο και εξωτερικοί συνεργάτες.

Στα ψυγεία των σουπερμάρκετ είναι ήδη διαθέσιμες οι νέες συσκευασίες και των τριών σειρών της Αγγελάκης:

Αγγελάκης : το εκλεκτό, ποιοτικό και ζουμερό κοτόπουλο με τη super γεύση

: το εκλεκτό, ποιοτικό και ζουμερό κοτόπουλο με τη super γεύση Ελαιοπουλάκι® : το superfood κοτόπουλο που τρέφεται με ελληνικό ελαιόλαδο και καλαμπόκι

: το superfood κοτόπουλο που τρέφεται με ελληνικό ελαιόλαδο και καλαμπόκι Mama’s: οι έτοιμες για ψήσιμο λύσεις, φτιαγμένες με αγνά υλικά και χωρίς συντηρητικά, που ξυπνούν τις πιο οικείες μνήμες της σπιτικής κουζίνας

Η εταιρεία γιόρτασε τη νέα εποχή που ξεκινάει με μια εντυπωσιακή εκδήλωση, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στο Anassa City Events, παρουσία συνεργατών, προμηθευτών, εκπροσώπων των ΜΜΕ, της πολιτικής ηγεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πέντε διαφορετικοί κόσμοι συναντήθηκαν στη σκηνή, σε μια ζωντανή συζήτηση για τη γεύση, την ποιότητα, την ευεξία και τις αξίες που μας εξελίσσουν σε ένα καλύτερο αύριο: η Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη, ο χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας, ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου, η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου και ο CEO της Αγγελάκης Θάνος Αγγελάκης μοιράστηκαν τη δική τους γεύση μιας καλύτερης ζωής – μιας ζωής με αυθεντικότητα και απόλαυση.

Με πρωταγωνιστή το κοτόπουλο Αγγελάκης, ξεκάθαρη αποστολή και πίστη στις αξίες της αριστείας, της ανθεκτικότητας, της εμπιστοσύνης, της βιωσιμότητας και της καινοτομίας, η εταιρεία κάνει το επόμενο στρατηγικό βήμα της, οδηγώντας τις εξελίξεις και τις τάσεις στην κατηγορία του κοτόπουλου.

«Μια νέα εποχή ξεκινά για την εταιρεία μας. Πιο όμορφη, πιο γευστική, πιο δυναμική, πιο βιώσιμη. Η νέα μας οπτική ταυτότητα αντικατοπτρίζει πλήρως την αποστολή μας να προσφέρουμε στο τραπέζι σας ποιοτικές, γευστικές και προσιτές επιλογές που αναβαθμίζουν τα καθημερινά γεύματα, ενισχύουν την ευεξία και δημιουργούν βιώσιμη αξία. Μένουμε πιστοί στις αξίες μας, αλλά ταυτόχρονα εξελισσόμαστε και προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο, αφήνοντας το δικό μας θετικό αποτύπωμα: τη γεύση μιας καλύτερης ζωής. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε σε αυτό το νέο μας ταξίδι – γιατί η καλή ζωή ξεκινά από το πιάτο μας.» δήλωσε ο CEO της εταιρείας Αγγελάκης, Θάνος Αγγελάκης.