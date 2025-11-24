Λαζ. Τσαβδαρίδης: «Η εξωστρέφεια και η επένδυση στην τυποποίηση είναι το «κλειδί» για την περιφερειακή ανάπτυξη»

«Η εξωστρέφεια και η επένδυση στην τυποποίηση είναι το “κλειδί” για την περιφερειακή ανάπτυξη που όλοι επιδιώκουμε».

Αυτό υπογραμμίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της Elita Fruits στον Κοπανό Νάουσας.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο υφυπουργός: «Βρέθηκα στις εγκαταστάσεις της Elita Fruits, μιας επιχείρησης-πρότυπο για τον τόπο μας. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις από κοντά πώς ο πλούτος της ημαθιώτικης γης μετατρέπεται σε ένα ισχυρό εμπορικό σήμα εξαγωγών που αντανακλά και πολλαπλασιάζει την ποιότητα και τη φήμη των προϊόντων μας.

Η ELITA δεν εξάγει απλώς φρούτα, εξάγει ποιότητα, επαγγελματισμό και την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας. Η εξωστρέφεια και η επένδυση στην τυποποίηση είναι το “κλειδί” για την περιφερειακή ανάπτυξη που όλοι επιδιώκουμε.

Ως υπουργείο Ανάπτυξης, στηρίζουμε έμπρακτα τέτοιες υγιείς επιχειρηματικές προσπάθειες που δημιουργούν θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ