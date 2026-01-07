ΗΠΑ: Νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής

Το χάσμα που προκύπτει μεταξύ παραγωγής και ζήτησης στον τομέα των βιολογικών έρχεται να επιλύσει νέα διακομματική πρωτοβουλία στις ΗΠΑ, μέσω του νέου νομοσχεδίου που κατατέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Γερουσία.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τίτλο Domestic Organic Investment Act (DOIA, Δράση Επενδύσεων για την Εγχώρια Βιολογική Παραγωγή), που στοχεύει στην ενίσχυση των υποδομών για τους εγχώριους παραγωγούς και τους μεταποιητές βιολογικών. Η αγορά βιολογικών προϊόντων, η αξία της οποίας αποτιμάται στα 71 δισ. δολάρια, συνεχίζει να κινείται ανοδικά με ταχείς ρυθμούς που δεν φαίνεται να ακολουθεί η εγχώρια παραγωγή των ΗΠΑ. Φορείς του τομέα, όπως η Organic Trade Association, επισημαίνουν αυτήν ακριβώς την αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ενώ σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα προμηθευτών της Organically Grown Company, το 32% των ερωτηθέντων ανέφερε την πρόσβαση στην αγορά ως εμπόδιο για την ανάπτυξη, το 33% επεσήμανε προκλήσεις σε θέματα logistics και υποδομών, ενώ το 27% μιλά για περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια.

Περιορισμοί στην αντιμετώπιση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλει το νέο νομοσχέδιο, όπως υπογραμμίζει η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Brenna Davis, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Freshplaza, ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση των υποδομών για τους μικρομεσαίους παραγωγούς βιολογικών. Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει ανταγωνιστικές ενισχύσεις για αύξηση δυναμικότητας σε αποθήκευση, μεταποίηση, συγκέντρωση και διανομή βιολογικών προϊόντων. Η φιλοσοφία του βασίζεται εν μέρει στο πρόγραμμα Organic Market Development Grant (OMDG) του 2023 και αναμένεται να βελτιώσει τις υποδομές, όπως επισημαίνει η Shawna Nelson του Συνεταιρισμού Παραγωγών της Organic Valley, υπογραμμίζοντας πρόσφατες διαταραχές στη συνεπεξεργασία και τη μεταποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο νέο πλαίσιο του DOIA, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) καλείται να καθορίζει ετήσιες προτεραιότητες, περιορίζοντας την εξάρτηση από εισαγωγές και ενσωματώνοντας τη γνώμη αγροτών, επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Μεταξύ των επιλέξιμων για ενισχύσεις θα είναι παραγωγοί, συνεταιρισμοί και εμπορικές επιχειρήσεις, με απαίτηση συνεισφοράς, όμως, και ιδίων κεφαλαίων.Στα επόμενα βήματα για τη νέα νομοθετική πρόταση είναι να περάσει το στάδιο της κοινοβουλευτικής θεώρησης, αλλά και να συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές.