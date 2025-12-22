Η Αργεντινή καταργεί 973 από τους συνολικά 1.207 κανονισμούς που αφορούν στο κρασί

Η κυβέρνηση της Αργεντινής δεν διστάζει. «Από συνολικά 1.207 κανονισμούς που αφορούν το κρασί, οι 973 θα καταργηθούν», ανακοινώνει δελτίο τύπου του Υπουργείου Γεωργίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αναθεώρησης και Μετασχηματισμού του Κράτους. Το αποτέλεσμα; «Ένα νέο σύστημα βασισμένο στην ελευθερία, την ευθύνη και τον ανταγωνισμό». Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί υπάρχοντες κανονισμοί ήταν «ξεπερασμένοι», η κυβέρνηση εργάστηκε για τη δημιουργία ενός συνόλου κανονισμών «που αναθεωρούν, ενημερώνουν και απλοποιούν όλους τους υπάρχοντες κανονισμούς». Ως αποτέλεσμα, «Αυτή η μεταρρύθμιση επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του Εθνικού Ινστιτούτου Αμπελουργίας (INV). Ο οργανισμός θα σταματήσει να εμπλέκεται στα αρχικά και ενδιάμεσα στάδια της παραγωγής, εστιάζοντας αποκλειστικά στον έλεγχο του τελικού προϊόντος και στη διασφάλιση ότι τα κρασιά είναι κατάλληλα για κατανάλωση και δεν έχουν νοθευτεί. Με άλλα λόγια, το INV δεν θα επιβλέπει πλέον ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής και θα αφιερωθεί στην εγγύηση της ποιότητας του κρασιού που προορίζεται για τους καταναλωτές».

Απαραίτητος Εκσυγχρονισμός

Το δελτίο τύπου καταγγέλλει τους «υπερβολικούς ελέγχους και διαδικασίες που επιβάλλει το INV», οι οποίοι «έχουν δημιουργήσει κόστος, καθυστερήσεις και απώλεια ανταγωνιστικότητας», επικαλούμενο μια «παρατήρηση που συμμερίζεται ολόκληρος ο τομέας». Η συναίνεση δεν αντικατοπτρίζεται σαφώς στις διάφορες επαγγελματικές δηλώσεις που εκδόθηκαν από τη δημοσίευση του ψηφίσματος. Η Bodegas de Argentina, η οποία εκπροσωπεί περίπου 250 οινοποιεία σε όλη τη χώρα, ισχυρίζεται ότι είναι η πρώτη επαγγελματική οργάνωση που κάνει επίσημη δήλωση: «Η οργάνωση θεωρεί αυτές τις αλλαγές έναν ουσιαστικό εκσυγχρονισμό για τον τομέα και τονίζει τη δέσμευσή της στη διαφάνεια, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα», αναφέρει ένα δελτίο τύπου. «Μετά από μια τεχνική ανάλυση, επιβεβαιώσαμε ότι τα νέα κριτήρια ελέγχου, που επικεντρώνονται στην τελική φάση εμπορίας, δεν θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα ή την ασφάλεια των προϊόντων. Αντίθετα, εγγυώνται την ιχνηλασιμότητα από το αμπέλι μέχρι το μπουκάλι και συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα», επιβεβαιώνει η ένωση.

Αθέμιτος ανταγωνισμός, παραποίηση…

Άλλες επαγγελματικές οργανώσεις είναι πολύ λιγότερο πεπεισμένες, πιστεύοντας ότι η εισαγωγή προαιρετικών ελέγχων αποτελεί απειλή για την αυθεντικότητα των κρασιών. Πράγματι, η μεταρρύθμιση «θα καταργήσει περίπου 5.000 επιτόπιους ελέγχους ετησίως», σημειώνει το δελτίο τύπου του υπουργείου. «Η εβδομαδιαία ένορκη δήλωση παραγωγής, τα πρόστιμα και οι ποινές για την εκπρόθεσμη υποβολή ένορκων δηλώσεων, καθώς και οι άδειες διαμετακόμισης έχουν καταργηθεί (οι αμπελώνες παρήγαγαν περισσότερες από 140.000 άδειες διαμετακόμισης ετησίως για τη μεταφορά των προϊόντων τους, τις οποίες έπρεπε να ζητήσουν από το Ινστιτούτο). Με αυτόν τον νέο κανονισμό, οι πιστοποιήσεις προέλευσης, εσοδείας και ποικιλίας σταφυλιού καθίστανται προαιρετικές». Το INV θα συνεχίσει να εκδίδει τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται για τις εξαγωγές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χωρών προορισμού. Αυτή η απορρύθμιση, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του INV, Martin Hinojosa, «θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερους κινδύνους παρά οφέλη». Σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, ο οινοποιός και αμπελουργός αναφέρει μια πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας του κρασιού και έναν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ αδίστακτων παραγωγών και εκείνων που συμμορφώνονται με το νέο σύστημα, για να μην αναφέρουμε τους κινδύνους νοθείας. Υποστηρίζει επίσης ότι η έλλειψη δεδομένων θα μπορούσε να υπονομεύσει την ικανότητα σχεδιασμού του τομέα: «Δεν θα έχουμε πλέον τις απαραίτητες πληροφορίες για να λαμβάνουμε στρατηγικές αποφάσεις και θα αναγκαστούμε να αποφασίζουμε τυφλά».

Νομικές ενέργειες

Οι επαγγελματίες χαιρετίζουν την κατάργηση των παρωχημένων κανονισμών, αλλά πιστεύουν ότι οι διαδικασίες ιχνηλασιμότητας και ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες. Τα δύο κύρια σημεία διαφωνίας αφορούν την κατάργηση της ένορκης δήλωσης, και του πλέον προαιρετικού πιστοποιητικού διακίνησης σταφυλιών. Αυτό το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από το INV (Εθνικό Ινστιτούτο Αμπέλου και Οίνου), επαληθεύει τη γεωγραφική προέλευση και τα χαρακτηριστικά των σταφυλιών, παρακολουθώντας κάθε στάδιο παραγωγής μέχρι το τελικό προϊόν. Σε συνέντευξη που έδωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Fabian Ruggeri, πρόεδρος του Συνδέσμου Οινοπαραγωγών Συνεταιρισμών (Acovi), δήλωσε ότι είναι «αδιανόητο κάποιοι να το αποκτήσουν και άλλοι όχι, γιατί διαφορετικά όλη η ιχνηλασιμότητα, οι πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στον τομέα θα χανόντουσαν. Αυτό το πιστοποιητικό αποτελεί το θεμέλιο της οινοβιομηχανίας μας, καθώς μας λέει ακριβώς τι παράγουμε και μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε δημόσιες πολιτικές όταν είναι απαραίτητο». Από αυτό το σημείο εκκίνησης, η Acovi και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις κατέθεσαν αγωγή για να αναστείλουν την εφαρμογή του ψηφίσματος. Τόνισαν επίσης ότι η απορρύθμιση δεν θα μειώσει το κόστος. το αντίθετο μάλιστα: «Οι επαρχίες θα πρέπει να αναλάβουν τους ελέγχους που διεξάγονται επί του παρόντος από την INV. Δεν μπορούμε να εργαστούμε χωρίς πληροφορίες. Συνεπώς, θα πρέπει να εφαρμόσουν μηχανισμούς για τον έλεγχο των εισαγόμενων και παραγόμενων ποσοτήτων», παρόλο που τα τρέχοντα συστήματα είναι ήδη ψηφιοποιημένα και ολοκληρωμένα.

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της συγκομιδής σταφυλιών, αυτή η απορρύθμιση, την οποία υποστηρίζει η κυβέρνηση της Αργεντινής, εκτείνεται πολύ πέρα ​​από το εθνικό επίπεδο. Καθώς οι συζητήσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Mercosur και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουν σε κρίσιμο σημείο, ζητήματα εναρμόνισης των προτύπων και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού τροφοδοτούν ανησυχίες σε ένα τμήμα του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα.

Πηγή: kesoe.gr