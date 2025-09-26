Η διαφοροποίηση των κτηνοτροφικών προϊόντων ως απάντηση στη νέα καταναλωτική ζήτηση

Οι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη στρέφονται όλο και περισσότερο σε κτηνοτροφικά προϊόντα που δεν είναι μόνο ποιοτικά, αλλά και βιώσιμα. Οι ανησυχίες για την υγεία, την καλή διαβίωση των ζώων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα οδηγούν σε μια νέα αγορά, όπου η διαφοροποίηση γίνεται αναγκαίο εργαλείο για τους παραγωγούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ομάδα Εστίασης του Δικτύου της ΕΕ για την ΚΑΠ για «εναλλακτικές λύσεις διαφοροποίησης των κτηνοτροφικών προϊόντων» (Νοέμβριος 2024 – Ιούνιος 2025) εξέτασε στρατηγικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι αγρότες, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Στρατηγικές διαφοροποίησης

Η έμφαση δίνεται σε πέντε βασικές κατευθύνσεις:

Μοναδικά χαρακτηριστικά προϊόντος: Κρέας χωρίς αντιβιοτικά, πλούσιο σε ωμέγα-3 ή με πιστοποιημένα περιβαλλοντικά οφέλη, όπως δέσμευση άνθρακα και προστασία της βιοποικιλότητας.

Πολυκαναλική διάθεση: Από απευθείας πωλήσεις και e-shops μέχρι συνεργασίες με εστιατόρια.

Σήματα και πιστοποιήσεις: Το βιολογικό, οι σημάνσεις ΠΟΠ/ΠΓΕ ή τα σήματα χαμηλού άνθρακα αυξάνουν την εμπιστοσύνη και ανοίγουν πόρτες σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ψηφιακή διαφάνεια: Μέσα από QR codes, blockchain και ψηφιακές πλατφόρμες, οι καταναλωτές μπορούν να αντλήσουν άμεσες, αξιόπιστες πληροφορίες για την προέλευση και τη βιωσιμότητα των προϊόντων.

Πρακτικά εργαλεία για αγρότες

Η Ομάδα Εστίασης τόνισε την ανάγκη για ανάλυση αγοράς, επιχειρηματικό σχεδιασμό με σαφή υπολογισμό κόστους-οφέλους, αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας και δικτύωση μέσα από συνεταιρισμούς ή σχήματα Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας.

Χώρος για καινοτομία

Προτάθηκαν, επίσης, ιδέες για Επιχειρησιακές Ομάδες, όπως δείκτες διαφοροποίησης βάσει περιβαλλοντικών και καλής διαβίωσης κριτηρίων, «ψηφιακά δίδυμα» αγροκτημάτων υψηλής βιοποικιλότητας ή πλατφόρμες που παρέχουν στους καταναλωτές διαφανή δεδομένα για την αναγεννητική κτηνοτροφία.

Ερευνητικά κενά

Παρά τη δυναμική, υπάρχουν ακόμα κενά γνώσης: Από την προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν περισσότερα, μέχρι τις τεχνολογίες ιχνηλασιμότητας, την ανάλυση του αποτυπώματος άνθρακα και τον εντοπισμό των πιο συμφερουσών πιστοποιήσεων για τους παραγωγούς.

Το μέλλον της κτηνοτροφίας

Η διαφοροποίηση των προϊόντων κτηνοτροφίας δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για τους αγρότες που θέλουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε μια αγορά που αλλάζει. Οι νέες καταναλωτικές τάσεις δείχνουν τον δρόμο και η ΚΑΠ παρέχει τα εργαλεία για να τον ακολουθήσουν. Το στοίχημα είναι η ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική βιωσιμότητα, τη διαφάνεια και τις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας.