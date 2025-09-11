Delphinus Venture Capital: Νέο ταμείο 80 εκατ. ευρώ για την τόνωση της ερευνητικής καινοτομίας στη Δανία

Μια νέα επενδυτική δύναμη κάνει την εμφάνισή της στην αγορά επιχειρηματικών επενδύσεων της Δανίας. Το ταμείο Delphinus Venture Capital, με έδρα το Άαρχους, ανακοινώθηκε επίσημα, με στόχο να επενδύσει σε νεοφυείς επιχειρήσεις που βασίζονται στην έρευνα, από τα πρώτα τους βήματα μέχρι την πλήρη ανάπτυξη. Με κεφάλαια ύψους 80 εκατ. ευρώ, το Delphinus υπόσχεται μακροπρόθεσμη δέσμευση και ευελιξία στις επενδύσεις του. Το ταμείο είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Έρευνας του Πανεπιστημίου Aarhus και των εταιρειών HEARTLAND, Norlys και Salling Group.

Η έδρα στο Άαρχους δεν είναι τυχαία επιλογή. Η τοποθεσία φέρνει το Delphinus δίπλα σε ισχυρά ερευνητικά κέντρα όπως το Πανεπιστήμιο Aarhus και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Aarhus, αλλά και σε αναδυόμενους κόμβους καινοτομίας της περιοχής. Η επίσημη έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου του 2025.