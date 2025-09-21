Οι αγρότες της Ευρώπης επενδύουν στη βιοποικιλότητα

Σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή γεωργία αναζητά τρόπους να ισορροπήσει ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη, η βιοποικιλότητα αναδεικνύεται όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως αναγκαίο θεμέλιο ανθεκτικότητας. Το μήνυμα αυτό εκπέμπει το Δίκτυο της ΕΕ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (EU CAP Network), παρουσιάζοντας πρακτικά παραδείγματα όπου η συνεργασία αγροτών και φορέων οδηγεί σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η νέα ΚΑΠ δίνει έμφαση σε συλλογικές πρωτοβουλίες, αντί για μεμονωμένα μέτρα. Τα κράτη-μέλη στρέφονται σε συνεργατικά μοντέλα, που δείχνουν πώς η προστασία της φύσης γίνεται πιο αποτελεσματική όταν οι αγρότες συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή.

Αυστρία: Δίκτυα οικότοπων μέσα από τη συνεργασία

Το πρόγραμμα «OPUL verbindet» φέρνει σε επαφή γεωργούς και ειδικούς, με στόχο τη δημιουργία ζωνών βιοποικιλότητας. Σε τρεις πιλοτικές περιοχές έχουν ήδη χαρτογραφηθεί και αναπτυχθεί δίκτυα οικότοπων: Αγροί με αγριολούλουδα, εκτάσεις σε αγρανάπαυση και λιβάδια που λειτουργούν ως «διάδρομοι» για τη φύση. Η συμμετοχή των αγροτών δεν περιορίστηκε σε τυπικές υποχρεώσεις· ενισχύθηκε μέσω κοινωνικών δράσεων που καλλιέργησαν εμπιστοσύνη και συνεργασία.

Βέλγιο: Ομαδική διαχείριση για μεγαλύτερο αποτέλεσμα

Στη Φλάνδρα, 34 ομάδες αγροτών εφαρμόζουν από κοινού περιβαλλοντικά μέτρα, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και ενισχύοντας το συνολικό αποτύπωμα. Η ομαδική προσέγγιση αυξάνει τη συμμετοχή, κάνει πιο απλή τη διαχείριση και ενισχύει τη δέσμευση.

Διασυνοριακά παραδείγματα

Το έργο «FABulous Farmers» ενώνει 447 αγρότες σε έξι χώρες, προωθώντας δέκα πρακτικές λειτουργικής αγροβιοποικιλότητας: Από την αγροδασοπονία και την αγρανάπαυση έως εναλλακτικές μεθόδους φυτοπροστασίας. Κεντρικό στοιχείο είναι η συνεργασία με ΜΚΟ, τοπικές αρχές και φορείς, ώστε οι πρακτικές να γίνουν οργανικό μέρος της αγροτικής διαχείρισης.

Από τη Βιέννη μέχρι τις φλαμανδικές πεδιάδες, το συμπέρασμα είναι κοινό: Η βιοποικιλότητα ανθεί όταν οι αγρότες εμπλέκονται ουσιαστικά, όταν ενισχύονται μέσα από συλλογικές δομές και όταν τα κίνητρα συνδέονται με πραγματική δράση.