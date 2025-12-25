Η ΕΕ ενισχύει τους ελέγχους εισαγωγών τροφίμων, ζώων και φυτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα τρόφιμα, τα ζώα και τα φυτικά προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ, στο πλαίσιο νέας στρατηγικής για την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο επίτροπος Υγείας και Ευζωίας Ζώων, Olivié Vάrhelyi, παρουσίασε στις 9 Δεκεμβρίου τα μέτρα που στοχεύουν στην αυστηρότερη εποπτεία τόσο στα ευρωπαϊκά σύνορα όσο και σε τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα αυξηθούν κατά 50% οι έλεγχοι σε προϊόντα που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ χώρες, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί κατά 33% η επιθεώρηση των σημείων ελέγχου στα σύνορα της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε προϊόντα που περιέχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών και σε προϊόντα που δεν πληρούν τα κριτήρια ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών.

Για την εφαρμογή των νέων μέτρων θα δημιουργηθεί ειδική ομάδα εργασίας της ΕΕ, που θα επικεντρωθεί στην παρακολούθηση των εισαγόμενων προϊόντων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των επίσημων ελέγχων. Παράλληλα, περίπου 500 υπάλληλοι εθνικών αρχών θα εκπαιδευτούν μέσω ειδικού προγράμματος της Επιτροπής, ενώ οι κανόνες για εισαγωγές προϊόντων με υπολείμματα επικίνδυνων φυτοπροστατευτικών θα επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή πρότυπα.

Ο Vάrhelyi υπογράμμισε ότι η προστασία της ασφάλειας των τροφίμων που καταναλώνουν οι πολίτες της ΕΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα, τόσο για τα προϊόντα εντός Ένωσης όσο και για τις εισαγωγές. «Ως κορυφαίος εμπορικός εταίρος τροφίμων, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε ζωικό/φυτικό προϊόν που εισέρχεται στην αγορά της πληροί τα υψηλότερα πρότυπα υγείας και ασφάλειας», σημείωσε.

Η ανακοίνωση προκάλεσε ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εταιρειών Εμπορίου Αγροτικών και Τροφίμων Προϊόντων (CELCAA), με τη γενική γραμματέα Alice O’Donovan να προειδοποιεί ότι η εφαρμογή αυστηρών ευρωπαϊκών προτύπων σε εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες ενδέχεται να περιορίσει σημαντικά τις εισαγωγές και να δημιουργήσει εμπορικά εμπόδια. Η O’Donovan τόνισε ότι οι αποφάσεις για την καθιέρωση προτύπων πρέπει να λαμβάνονται σε πολυμερή φόρα, όπως ο ΠΟΕ, και να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και αποτελέσματα, όχι σε μονομερείς επιβολές.

Τα μέτρα της Επιτροπής, σύμφωνα με τον Vάrhelyi, αποσκοπούν στη θωράκιση του ήδη ισχυρού συστήματος ελέγχων της ΕΕ, προς όφελος των πολιτών, των παραγωγών και των επιχειρήσεων.