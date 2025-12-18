ΙΝΚΑ: Να αρνηθεί η χώρα μας αύριο στις Βρυξέλλες τις νέες προτάσεις της ΕΕ υπέρ των μεταλλαγμένων

Αύριο, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες οι μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών-μελών της ΕΕ για να δηλώσουν τη θέση της χώρας τους σχετικά με τη νέα νομοθεσία που αφορά τα μεταλλαγμένα προϊόντα, στα οποία καταργείται η σήμανση στις ετικέτες τους.

Με αυτήν την αφορμή, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών/ΙΝΚΑ, σε ανακοίνωσή της, καλεί τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Τσιάρα, να δώσει εντολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπία της χώρας μας, να ψηφίσει κατά των νέων μεταλλαγμένων και υπέρ των συμφερόντων των καταναλωτών, των αγροτών και του περιβάλλοντος.

Όπως σημειώνει η οργάνωση των καταναλωτών, τα νέα μεταλλαγμένα που προτείνει η ΕΕ να νομιμοποιηθούν είναι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί δεύτερης γενιάς που παράγονται σε εργαστήρια με νέες γονιδιακές τεχνικές, τα οποία ενέχουν ακριβώς τους ίδιους κινδύνους για το περιβάλλον, τη γεωργία και τη διατροφή, όπως όλα τα μεταλλαγμένα.

«Καλούμε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρα να αρνηθεί τις νέες προτάσεις της ΕΕ υπέρ των μεταλλαγμένων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ