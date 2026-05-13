Η ΕΕ θα απαγορεύσει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία από τον Σεπτέμβριο

Η απαγόρευση θα έρθει μόλις δύο εβδομάδες μετά την προσωρινή ισχύ της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, η οποία απελευθέρωσε το εμπόριο γεωργικών προϊόντων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρά τις έντονες αντιδράσεις των αγροτών.

Μια επιτροπή της ΕΕ, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ψήφισε την Τρίτη την απαγόρευση των εισαγωγών βραζιλιάνικου κρέατος από τις 3 Σεπτεμβρίου, λόγω της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών για την τόνωση της ανάπτυξης των ζώων.

Η απόφαση να αφαιρεθεί η Βραζιλία από τον κατάλογο των χωρών που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων έρχεται καθώς η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur μεταξύ της ΕΕ και της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 1η Μαΐου. Η συμφωνία, η οποία απελευθερώνει το εμπόριο αγροτικών προϊόντων μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, εξακολουθεί να βρίσκει σφοδρές αντιδράσεις από τους αγρότες της ΕΕ, οι οποίοι φοβούνται ότι τα διαφορετικά πρότυπα παραγωγής στις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές της Λατινικής Αμερικής.

“Το γεγονός ότι η Ένωση είναι σε θέση να επιβάλει τους κανόνες είναι απαραίτητο για την εμπιστοσύνη, τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού και τις καλές σχέσεις με τους εμπορικούς μας εταίρους”, δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ στο Euronews.

Αξιωματούχος με γνώση του φακέλου δήλωσε ότι η ψηφοφορία ήταν ομόφωνη και καθιστά τη Βραζιλία την πρώτη χώρα που αφαιρείται από τον κατάλογο των κρατών που συμμορφώνονται με τους περιορισμούς της ΕΕ σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών στα ζώα.

Ο κατάλογος των τρίτων χωρών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ, και επομένως μπορούν να εξάγουν ζώα που παράγουν τρόφιμα στην ΕΕ, θα εγκριθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει σταθερά ότι οι κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τη Λατινική Αμερική μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Eva Hrncirova επιβεβαίωσε στο Euronews ότι από τις 3 Σεπτεμβρίου η Βραζιλία δεν θα μπορεί πλέον να εξάγει στην ΕΕ εμπορεύματα όπως βοοειδή, ιπποειδή, πουλερικά, αυγά, υδατοκαλλιέργειες, μέλι και έντερα.

“Οι εμπορικές συμφωνίες δεν αλλάζουν τους κανόνες μας”, δήλωσε η Hrncirova, προσθέτοντας: “Η Επιτροπή θεσπίζει τα υποχρεωτικά υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα της Ένωσης και τόσο οι γεωργοί μας όσο και οι εξαγωγείς από τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά”.

Οι Βρυξέλλες έχουν επίσης διαπραγματευτεί εγγυήσεις που αποσκοπούν στην προστασία των γεωργών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για την παρακολούθηση πιθανών διαταραχών της αγοράς από την αύξηση των εισαγωγών από τις χώρες της Mercosur. Εισήχθησαν επίσης ποσοστώσεις για ευαίσθητα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών και του κρέατος.

Μόλις η Βραζιλία αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφαλείας, η ΕΕ θα μπορέσει να συνεχίσει τις εισαγωγές και η Βραζιλία θα μπορέσει να επωφεληθεί από τις ίδιες δασμολογικές ελαφρύνσεις με τις άλλες χώρες της Mercosur.

