Eurostat: Στα 24,7 δισ. ευρώ το πλεόνασμα αγροτικών προϊόντων της ΕΕ

Την ισχυρή της θέση στο παγκόσμιο εμπόριο αγροτικών προϊόντων διατήρησε και το 2025 η ΕΕ, καταγράφοντας εξαγωγές ύψους 238 δισ. ευρώ και εισαγωγές 213 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Το εμπορικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 24,7 δισ. ευρώ διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή.

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εισαγωγές αυξάνονται, πλέον, ταχύτερα από τις εξαγωγές. Σε σύγκριση με το 2024, οι εξαγωγές κατέγραψαν ετήσια άνοδο κατά 1,6%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν πολύ περισσότερο, κατά 9,3%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε ο σημαντικότερος προορισμός για τα ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα, απορροφώντας το 23,3% του συνόλου, ενώ η Βραζιλία ήταν η μεγαλύτερη χώρα προέλευσης προϊόντων για τις εισαγωγές της ΕΕ.

Ανά κατηγορία προϊόντων, στα ζωικά προϊόντα, η ΕΕ διατήρησε εμπορικό πλεόνασμα, με αιχμή τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα κρέατος. Αντίθετα, στα φυτικά προϊόντα το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα 38,8 δισ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενες πρώτες ύλες, φρούτα και ζωοτροφές.

Αρνητικό παρέμεινε και το ισοζύγιο στα λίπη και έλαια, ενώ ο τομέας των τροφίμων και ποτών εξακολούθησε να αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφής, δημιουργώντας ισχυρό πλεόνασμα στα 60 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι η ευρωπαϊκή γεωργία παραμένει εξωστρεφής και ανταγωνιστική, αλλά, ταυτόχρονα, γίνεται ολοένα πιο ευάλωτη στις διεθνείς αγορές και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κρίσιμη φαίνεται και η αυξημένη εξάρτηση από εισαγωγές που καταγράφεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, η οποία επιδρά περιορίζοντας το εμπορικό ισοζύγιο για την ΕΕ, με το τελευταίο, ωστόσο, να παραμένει θετικό.