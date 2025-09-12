Η Ελλάδα χάνει κοινοτικά κονδύλια λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές – Εθνικοί πόροι καλούνται να καλύψουν το κενό

Καζάνι που βράζει θυμίζει –χωρίς καμιά δημοσιογραφική υπερβολή– ο αγροτικός κόσμος της χώρας, με τους παραγωγούς να βλέπουν τις υποχρεώσεις να συσσωρεύονται, τα έξοδα να τρέχουν και τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ να καθυστερούν χωρίς φως στην άκρη του τούνελ! Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η υπομονή τους να εξαντλείται, οι τσέπες να αδειάζουν, ενώ η τελευταία πίστωση του πολύπαθου πλέον Οργανισμού Πληρωμών έχει χαθεί από τη μνήμη τους.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι επί τρεις μήνες τώρα σε καθημερινή βάση δεκάδες τηλεφωνήματα κατακλύζουν το τηλεφωνικό κέντρο της «ΥΧ» με ένα κοινό ερώτημα: «Πότε θα πληρωθούμε; Τι σημαίνει αυτό που μας λένε για περισσότερους ελέγχους; Θέλουμε απαντήσεις και τα χρήματά μας».

Απομείωση ενωσιακών πόρων

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνουν τη χώρα αντιμέτωπη με τις συνέπειες της απομείωσης ενωσιακών πόρων. Ειδικότερα, το συνολικό ποσό που εκκρεμεί για την πληρωμή των παλιών Βιολογικών (5η Πρόσκληση του έτους 2022,) φτάνει τα 60 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων 55 εκατ. αφορούν τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία και 5 εκατ. τη Βιολογική Μελισσοκομία.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, το 80% των ενισχύσεων καλύπτεται από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ το υπόλοιπο 20% από εθνικούς πόρους. Ωστόσο, επειδή η χώρα μας έχει ξεπεράσει τις προθεσμίες καταβολής, ενεργοποιείται ο κανόνας της απομείωσης κατά 25% των ενωσιακών κονδυλίων. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ποσό –που πλέον δεν θα καλυφθεί από την ΕΕ– θα πρέπει να πληρωθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους εθνικούς πόρους.

Τι μέλλει γενέσθαι με τις υπόλοιπες πληρωμές

Η διαδικασία αυτή δεν αφορά μόνο τις εκκρεμότητες των παλαιών Βιολογικών, αλλά, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, θα επηρεάσει και τις επόμενες πληρωμές: Τόσο των νέων Βιολογικών, όσο και των προγραμμάτων Κομφούζιο και Αυτόχθονων Φυλών.

Στον νέο πρόεδρο η απόφαση

Την ίδια στιγμή, πηγές του Οργανισμού ξεκαθαρίζουν στην «ΥΧ» ότι η ευθύνη πλέον ανήκει στον νέο πρόεδρο, ο οποίος καλείται να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Σύμφωνα με πηγές του ρεπορτάζ, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε μια τυπική υπογραφή που δεν μπήκε, αλλά στο γεγονός ότι, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, ζητήθηκε πρόσθετος έλεγχος στο αρχείο πληρωμής – κάτι που, όπως λένε, συμβαίνει για πρώτη φορά. Παρ’ όλα αυτά, το σύστημα πληρωμών είχε «τρέξει» με επιτυχία στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, δίνοντας το πράσινο φως για την εκταμίευση των ποσών. Ωστόσο, η αιφνίδια απαίτηση για διασταύρωση ανέβαλε την τελική φάση, αφήνοντας τους παραγωγούς για ακόμα μια φορά στο… περίμενε.

