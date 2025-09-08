Θεσσαλονίκη: Δράσεις ενημέρωσης για την υπεύθυνη οινοκατανάλωση και την ανάδειξη των ΠΟΠ/ΠΓΕ οίνων

Δύο δράσεις ενημέρωσης που έφεραν στο προσκήνιο όχι μόνο την απόλαυση του κρασιού, αλλά και τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσής του με την ταυτόχρονη ανάδειξη της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής ταυτότητας των ελληνικών κρασιών και την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης χύμα κρασιού άγνωστης προέλευσης, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π2-58.4 «Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων και το ενωσιακό καθεστώς των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ της χώρας μας.

Στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου οι πολιτιστικές ρίζες είναι βαθιές και η γαστρονομική παράδοσή της μεγάλη, εκπρόσωποι οινικών συνεταιριστικών οργανώσεων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας έδωσαν την ευκαιρία σε δημοσιογράφους και ανθρώπους άμεσα εμπλεκόμενους με το κρασί να ενημερωθούν, να γευτούν και να συνδεθούν με τον κόσμο του οίνου με τρόπο ουσιαστικό και συνειδητό. Οι εκδηλώσεις εστίασαν στην προβολή των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία και την ποιότητα των ελληνικών κρασιών. Οίνοι από περιοχές όπως η Ήπειρος, οι Κυκλάδες, η Θεσσαλία και η Μαγνησία παρουσιάστηκαν μέσα από γευσιγνωσίες και ομιλίες, με στόχο να ενισχυθεί η σύνδεση του καταναλωτή με την προέλευση και την ιστορία του προϊόντος.

Σημειώνεται πως το όλο πρόγραμμα υλοποιείται από την COGREXPO, εξαγωγική εταιρεία που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των μελών της ΕΘΕΑΣ, εκπροσωπώντας αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η εταιρεία έχει επικεντρωθεί στην προβολή της ποιότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών οίνων, επιδιώκοντας την ενίσχυση της φήμης τους σε αγορές-στόχους, όπως η Πολωνία.

Οίνοι Κυκλάδων και Ηπείρου

Η πρώτη εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη είχε τίτλο Wine & Wisdom «Οίνοι με ρίζες. Κατανάλωση με σύνεση» και αφορούσε την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων ΠΓΕ από τις Κυκλάδες (Πάρος) και της Ηπείρου (Ζίτσα). Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της COGREXPO και αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης, ο οποίος ήταν παρών και στις δύο εκδηλώσεις, ο ελληνικός οίνος είναι εξαιρετικός και δίνει εισόδημα στους αγρότες που καλλιεργούν αμπέλια.

Είπε, ακόμη, ότι θα ακολουθήσουν δύο ακόμη ενημερωτικές δράσεις στο εξωτερικό, η πρώτη στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία και, στη συνέχεια, αντίστοιχη παρουσίαση στη Νότια Γερμανία. «Ταυτόχρονα, δημιουργούμε κι ένα δεύτερο πρόγραμμα που θα αφορά κρασιά από άλλες περιοχές για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και αυτά τα εξαιρετικά ελληνικά κρασιά σε αγορές του κόσμου», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στο συνεταιριστικό κίνημα, τονίζοντας πως αρχίζει και στέκεται εκ νέου στα πόδια του και πως μεγάλες οργανώνεις και επιχειρήσεις πήραν την πρωτοκαθεδρία και ξαναχτίζουν το συνεταιριστικό όραμα. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η διακεκριμένη σεφ Κική Εμμανουηλίδου, μιλώντας για την ιστορία και τον οινικό πολιτισμό της χώρας μας, αναφέροντας, παράλληλα, και διάφορες πτυχές της κατανάλωσης κρασιού. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την εταιρεία Dk Advertising. Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι τριετούς διάρκειας.

Κρασιά από τη Θεσσαλία στην Πολωνία

Η δεύτερη εκδήλωση «Wine Wisely-Enjoy Fully» διοργανώθηκε από την Ένωση Νομικών Προσώπων των COGREXPO SA, ΑΟΣ Τυρνάβου και ΑΟΣ Ν. Αγχιάλου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», και οι δύο ιστορικοί συνεταιρισμοί στην παραγωγή οίνου και αποσταγμάτων. Έγινε παρουσίαση και γευστική δοκιμή των οίνων ποιότητας (ΠΟΠ & ΠΓΕ) των παραπάνω συνεταιρισμών, καθώς και ενημέρωση σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που ορίζει την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων. Ο πρόεδρος της COGREXPO επεσήμανε το ενδιαφέρον που υπάρχει για την Πολωνία και τη φιλοδοξία να αποτελέσει μια σημαντική και μεγάλη αγορά για τα ελληνικά κρασιά. «Επιλέχθηκε η Πολωνία, καθώς υπάρχει ήδη το δεδομένο των εξαγωγών μας ροδάκινου προς τη χώρα αυτή. Είναι χαρακτηριστικό πως η Πολωνία εισάγει το 11% των αναγκών της σε ροδάκινα, όταν η Γερμανία εισάγει το 3%. Άρα, η χώρα μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ καλό πελάτη σε ό,τι αφορά τα κρασιά», επεσήμανε ο κ. Γιαννακάκης.

Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε και ο υπεύθυνος εξαγωγών του ΑΟΣ Τυρνάβου, Αθανάσιος Πλιάγκας. Όπως είπε, η Πολωνία είναι μια ανερχόμενη αγορά και αποτελεί για τον συνεταιρισμό μια μεγάλη ευκαιρία.

Ο ΑΟΣ Τυρνάβου αποτελείται από 500 παραγωγούς, με τη δυναμική του να ανέρχεται σε 24.000 στρέμματα αμπέλια. Κάθε χρόνο παραλαμβάνονται περίπου 11.000.000 κιλά σταφύλια, από τα οποία παράγονται πάνω από 6.000-7.000 τόνους κρασί. Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος του εμπορικού τμήματος του ΑΟΣ Νέας Αγχιάλου, Ιωάννης Θεοδωρόπουλος, μίλησε για τις ποικιλίες που καλλιεργούν, όπως τον δημοφιλή Ροδίτη και το Σαββατιανό, αλλά και τα θεσσαλικά τσίπουρα. «Στον συνεταιρισμό, προσκομίζονται γύρω στους 5.000.000 τόνους σταφυλιών, οι ετικέτες μας είναι περίπου 25 σε κρασί και αποστάγματα», τόνισε ο κ. Θεοδωρόπουλος, ενώ ανακοίνωσε τη συνεργασία με γνωστή ελληνική αλυσίδα convenience stores (καταστημάτων μικρής λιανικής) με την καινοτόμο συσκευασία των 500ml σε λευκό ημίξηρο, ροζέ και ερυθρό ημίγλυκο κρασί. Την εκδήλωση διοργάνωσε η εταιρεία Chefstories.