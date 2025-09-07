Δυτική Αχαΐα: Πρωτοφανές πλήγμα στην κτηνοτροφία από την ευλογιά

Η ευλογιά έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη Δυτική Αχαΐα, με χιλιάδες ζώα να έχουν ήδη χαθεί και την κτηνοτροφία να βιώνει πρωτοφανές πλήγμα. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δίνουν αδιάκοπη μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου, καλώντας τους κτηνοτρόφους να συνεργαστούν πλήρως και να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα.

Την ίδια ώρα, θέμα χρόνου αποτελεί η προσφυγή της περιφέρειας στην Eισαγγελία, μετά την έγκριση της νομικής υπηρεσίας, για να αναζητηθούν ευθύνες σε κτηνοτρόφους που δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τις αρχές και δεν διαχειρίστηκαν σωστά τα νεκρά ζώα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Φίλια, η νόσος κυκλοφορούσε αθόρυβα για περίπου δύο μήνες, χωρίς να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση από τους κτηνοτρόφους. Η περιφέρεια ενημερώθηκε καθυστερημένα, μέσω ιδιώτη κτηνιάτρου, στις 8 Αυγούστου, με αποτέλεσμα σήμερα να εφαρμόζονται μαζικές θανατώσεις χιλιάδων ζώων, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία και τη δημόσια υγεία.

Όπως επεσήμανε στην «ΥΧ» ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της περιφέρειας, Κωνσταντίνος Μήλιος, και μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, οι κτηνοτροφικές μονάδες στη Δυτική Αχαΐα όπου είχαν εντοπιστεί αιγοπρόβατα να νοσούν από την ευλογιά είχαν φτάσει στις 51, ενώ αναμενόταν να θανατωθούν περί τα 6.000 ζώα. Οι περιοχές που έχουν πληγεί είναι ο Άραξος, η Λακκόπετρα, το Μετόχι, όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη διασπορά, καθώς και το Λάππα, το Καλαμάκι και τα Σαγέικα.

Η νόσος δεν φαίνεται να έχει ξεφύγει από τα όρια της Δυτικής Αχαΐας, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι για τον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσής της.

Σύμφωνα με τον κ. Μήλιο, το παρήγορο είναι ότι πλέον εντοπίζονται πρώιμα συμπτώματα πριν εκδηλωθούν μαζικά στα κοπάδια, γεγονός που σημαίνει πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα οι υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται μπροστά από τη νόσο. Για παράδειγμα, από 1.000 δείγματα PCR που ελήφθησαν, μόλις τέσσερα βρέθηκαν θετικά, δείχνοντας ότι όσο νωρίτερα ανιχνεύεται η νόσος, τόσο μικρότερη είναι η ζημιά.

Συνεχείς επιτηρήσεις

Αυτήν τη στιγμή, πραγματοποιούνται συνεχείς επιτηρήσεις στη ζώνη προστασίας, με εβδομαδιαίους ελέγχους σε 360 εκμεταλλεύσεις, όπου κάθε μονάδα έχει ελεγχθεί τουλάχιστον μία φορά, ανάλογα με την περίπτωση. Μέχρι τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί 700 έλεγχοι, περιλαμβάνοντας και επανελέγχους σε ορισμένες μονάδες. Εκτός από τα δείγματα αίματος, εφαρμόστηκε και το πρωτοποριακό σύστημα ελέγχου σιέλου, σε συνεργασία με το εργαστήριο που δημιούργησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι απολυμάνσεις στις εκτροφές έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ υδροφόρα καθαρίζουν συστηματικά τους δρόμους, προσπαθώντας να περιορίσουν τη διασπορά της νόσου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να συνεργαστούν πλήρως, χωρίς αντιστάσεις ή δυσπιστία, τονίζοντας ότι μόνο με κοινή προσπάθεια μπορεί να προστατευθεί η περιοχή και να σωθούν τα υπόλοιπα κοπάδια.

Φθίνουσα πορεία καταγράφουν τα κρούσματα στη Θεσσαλία

Παρά τα αυξημένα μέτρα επιτήρησης, που εφαρμόζει το ΥΠΑΑΤ για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου ανακοίνωσε (με ημερομηνία αναφοράς την 25η Αυγούστου) 41 νέες εστίες στη Θεσσαλία. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκαν 24 νέες εστίες στην ΠΕ Λάρισας, 9 στην ΠΕ Τρικάλων και από 4 στις ΠΕ Μαγνησίας και Καρδίτσας. Ωστόσο, φαίνεται ότι μέρα με τη μέρα τα κρούσματα μειώνονται.

Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δηλώνει ότι ο μοριακός έλεγχος στο σάλιο των αιγοπροβάτων, που εφαρμόζεται από την ίδια, «αρχίζει να αποδίδει, καθώς η εφαρμογή του πρωτοποριακού προγράμματος για την ανάλυση του ιού της ευλογιάς στο σάλιο των ζώων από το εργαστήριο που δημιούργησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει οδηγήσει σε μείωση των θετικών εκτροφών σε ποσοστό 80%, μέσα σε διάστημα επτά εβδομάδων».

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα, «ιχνηλατούμε 500 ζώα την ημέρα και η μέθοδος μάς βοήθησε να ελέγξουμε την ευλογιά. Το πρώτο δεκαήμερο, τα δείγματα μάς έδωσαν 48 θετικά ζώα και σήμερα μας δίνουν 12. Βλέπουμε πως η ασθένεια στη Θεσσαλία έχει φθίνουσα πορεία».

Ο ίδιος έκανε λόγο για δικαίωση, αναφερόμενος στην επιμονή του για την εφαρμογή της μεθόδου, με προτάσεις προς το υπουργείο. «Εάν είχαμε αρχίσει πέντε μήνες νωρίτερα την εφαρμογή της μεθόδου, θα είχαμε και θετικότερα αποτελέσματα πιο γρήγορα. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο που ακολουθήθηκε και στον κορωνοϊό, δηλαδή κάθε θετικό δείγμα απομονώνει το κοπάδι από την παραγωγική διαδικασία. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, στην Ελλάδα δεν μπορεί να εφαρμοστεί εμβολιασμός, γιατί παρέχεται χαμηλό ποσοστό ανοσοποίησης, περίπου στο 60%.

Σήμερα, η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα», δήλωσε κατηγορηματικά.

Παραμένει μεμονωμένο το κρούσμα στην Τσαριτσάνη

Το ευτύχημα είναι ότι το πρώτο κρούσμα που εμφανίστηκε προ ημερών στην Τσαριτσάνη Ελασσόνας παραμένει μεμονωμένο και δεν υπάρχει μετάδοση σε άλλες μονάδες της περιοχής. Να σημειωθεί ότι στους δήμους Ελασσόνας και Τυρνάβου παράγεται το 30% της εγχώριας παραγωγής της φέτας.

Απόδειξη της ανησυχίας και του προβληματισμού που επικρατεί στις τάξεις των κτηνοτρόφων και των τοπικών φορέων είναι η αναβολή δύο σημαντικών γιορτών που είχαν προγραμματιστεί τον Σεπτέμβριο, της φέτας από τον Δήμο Ελασσόνας και της κτηνοτροφίας από τον Δήμο Τυρνάβου.

Στις 110.000 έχουν φθάσει οι θανατώσεις ζώων στην ΠΑΜ-Θ

Περίπου 110.000 ζώα έχουν θανατωθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης από τον περασμένο Αύγουστο, όταν εμφανίστηκε η ευλογιά των αιγοπροβάτων, μέχρι και σήμερα. Οι όποιες προβλέψεις για ύφεση, με στόχο την εκρίζωση της ζωονόσου, έπεσαν έξω, και έτσι η ευλογιά διάγει τον 13ο μήνα ζωής στη χώρα μας, με τραγικές συνέπειες για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης.

Όσων τα κοπάδια θανατώθηκαν και δεν έχουν άλλα έσοδα, είναι ουσιαστικά άνεργοι και για να επανέλθουν στο επάγγελμα χρειάζεται να περάσει ένα εξάμηνο από την «αυλαία» της νόσου συνολικά στην περιφέρεια, σενάριο που δεν φαίνεται εφικτό το επόμενο δίμηνο. Στην αισιόδοξη πρόβλεψή του, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Νίκος Φωτεινιάς, ελπίζει ότι η ευλογιά θα κοπάσει μέχρι τον Δεκέμβρη, έτσι ώστε η ανασύσταση να ξεκινήσει στο τέλος της άνοιξης.

Νέα εστία στην Καβάλα

Ο ίδιος αιτιολογεί ότι τα κρούσματα είναι διαρκή και πως, παράλληλα με τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, εμφανίστηκε κρούσμα αυτή την εβδομάδα και στο Οφρύνιο Καβάλας, κοντά στις Σέρρες. Ο Νότιος Έβρος είναι καθαρός επί επτά συνεχείς μήνες, ο Βόρειος Έβρος εμφάνισε ευλογιά πριν από έναν μήνα και στη Σαμοθράκη υπήρξε εστία πριν από 20 μέρες.

Στις περιοχές που δεν εμφανίζονται κρούσματα επιτρέπεται η μετακίνηση των ζώων σε σφαγείο, αφού προηγηθεί λήψη σάλιου και διενέργεια πανεπιστημιακού ελέγχου. Προϋπόθεση, επίσης, αποτελεί να αποφεύγονται οι μετακινήσεις από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Καθυστερούν οι πληρωμές των κτηνοτρόφων

Ακόμη, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι καθυστερούν οι πληρωμές των κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να θανατώνονται και το καλό σενάριο είναι να γίνουν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έτσι, σε κάποιες περιοχές της Θράκης, όπως για παράδειγμα στους δήμους Τοπείρου Ξάνθης και Ιάσμου Ροδόπης, έχουν μείνει πια ελάχιστα ζώα.