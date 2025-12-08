Η γραβιέρα Νάξου καλύτερο τυρί στον κόσμο για το 2026

Η γραβιέρα Νάξου αναδείχθηκε το καλύτερο τυρί στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με το Taste Atlas, ακόμα και πάνω από την ιταλική παρμεζάνα, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Όπως αναφέρει το Taste Atlas στον λογαριασμό του στο Instagram:

«Η γραβιέρα Νάξου, το σήμα κατατεθέν τυρί των Κυκλάδων που παρασκευάζεται κυρίως από αγελαδινό γάλα με μια πινελιά πρόβειου ή κατσικίσιου γάλακτος, ανακηρύχθηκε το Καλύτερο Τυρί στον Κόσμο για το 2025/26 στο TasteAtlas.

Η κατάταξη βασίζεται σε επαληθευμένες αξιολογήσεις χρηστών από άτομα που έχουν δοκιμάσει τα προϊόντα, με αλγόριθμους που αφαιρούν τη δραστηριότητα των bot και συντονισμένες ομάδες ψηφοφορίας για να διατηρούνται τα αποτελέσματα δίκαια και διαφανή.

Η γραβιέρα Νάξου παράγεται στο νησί από τις αρχές του 1900. Παρασκευάζεται κυρίως από τοπικό αγελαδινό γάλα, με μικρές προσθήκες πρόβειου ή κατσικίσιου γάλακτος. Παραδοσιακά παλαιώνει για αρκετούς μήνες, κατά τους οποίους αναπτύσσει μια συμπαγή δομή και μια ήπια, ισορροπημένη γεύση χαρακτηριστική των κυκλαδίτικων τυριών».

Η αξιολόγηση του Taste Atlas έγινε με δείγμα γραβιέρας από το Τυροκομείο του Νικόλα Πιτταρά στη Νάξο. Ο 55χρονος γεωργός, κτηνοτρόφος και τυροκόμος, Νικ. Πιτταράς, δήλωσε στο ypaithros.gr: «Βρίσκομαι, σήμερα, στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνω ότι η Γραβιέρα Νάξου ψηφίστηκε στο Taste Atlas σαν το καλύτερο τυρί του κόσμου για πρώτη φορά, με καλύτερο παραγωγό το τυροκομείο μας. Πέρυσι ήμασταν στη δεύτερη θέση.

Τα αποτελέσματα δεν απλά ενθαρρυντικά, με κάνουν να νιώθω πραγματικά περήφανος για αυτό το τελικό προϊόν. Όμως, δεν φτιάχνεις ένα καλό τυρί έτσι εύκολα. Φτιάχνεις καλό τυρί όταν στα έξι σου έχεις σταθεί δίπλα στην αγελάδα. Από τη μία πλευρά εσύ κι από την άλλη η μητέρα σου, για να την αρμέξετε. Φτιάχνεις καλό τυρί όταν το ζεις αυτό που κάνεις.»