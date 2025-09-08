Η ΗΠΕΙΡΟΣ, η κορυφαία ελληνική εταιρεία τυροκομικών προϊόντων, πιστοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά με το διεθνές πρότυπο βιωσιμότητας ECOVADIS, για τις πολιτικές που ακολουθεί στους τομείς του Περιβάλλοντος, των Εργασιακών & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, της Ηθικής και των Βιώσιμων Προμηθειών.

Η ECOVADIS αποτελεί μια παγκόσμια πλατφόρμα ανεξάρτητης αξιολόγησης της επιχειρηματικής βιωσιμότητας, που κάθε χρόνο αξιολογεί πάνω από 150.000 εταιρίες, σε 185 χώρες, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη ως προς τη διαφάνεια λειτουργίας τους, αλλά και τη βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας τους.

Η Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας της ΟΠΤΙΜΑ, Φλώρα Μαγκανάρη, επεσήμανε «Για εμάς, η αξιολόγηση ECOVADIS δεν είναι απλώς μια σημαντική πιστοποίηση. Είναι ένας οδηγός για περαιτέρω βελτίωση. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε πρακτικές υπεύθυνης, διαφανούς και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας, με στόχο τη δημιουργία ενός θετικού αποτυπώματος για την κοινωνία και το περιβάλλον. Σίγουρα είναι πολλά ακόμη αυτά που πρέπει να κάνουμε και πάντα θα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι.”.