Κτήμα Σιγάλα: Μείωση παραγωγής στη Σαντορίνη για 3η χρονιά

Ο τρύγος του 2025 ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας για 3η συνεχόμενη χρονιά πτώση στην παραγωγή της Σαντορίνης που αναμένεται να πλησιάσει συνολικά τους 450 τόνους σταφυλιού, ενώ διαγράφεται αύξηση της μέσης τιμής σταφυλιού διαμορφώνοντας νέα ιστορικά υψηλά. Πίσω από αυτά τα δεδομένα, που εγείρουν ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του αμπελώνα και των παραγωγών της Σαντορίνης, «υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ», σύμφωνα με τον Στέλλιο Μπουτάρη του Κτήματος Σιγάλα.

Σύμφωνα με το δελτίο τρύγου του κτήματος, «φέτος, η πτώση αγγίζει το 15%. Συγκριτικά με τον μέσο όρο, ο τρύγος ήταν πρώιμος, αλλά οψιμότερος από τον περσινό. Ξεκινήσαμε με το Μαυροτράγανο στις 7 Αυγούστου. Για το Ασύρτικο και το Αθήρι, η αρχή έγινε στις 8 του μήνα από την Οία και την Έξω Γωνιά και τελειώσαμε στις 23/8 στο Ημεροβίγλι και τον Πύργο. Οι Μανδηλαριές μαζεύτηκαν στις 16 και τα Αηδάνια στις 27/8».