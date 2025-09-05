Σε επίπεδα ρεκόρ κινείται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων για την κατασκευή και ολοκλήρωση των οποίων έχει υπογράψει σύμβαση ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, στις 31 Δεκεμβρίου 2024 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών εργασιών ανερχόταν σε 4,1 δισ. ευρώ περίπου. Μέσα στο 2025 αναμενόταν να υπογραφούν συμβάσεις νέων έργων στα οποία έχει αναδειχθεί Ανάδοχος, ύψους περίπου 2,8 δισ. ευρώ. Το 95% αυτών των συμβάσεων – μεταξύ των οποίων είναι και το αρδευτικό δίκτυο του Νέστου, με φορέα υλοποίησης το ΥΠΑΑΤ – έχει ήδη υπογραφεί διαμορφώνοντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου στο επίπεδο των 7 δισ. ευρώ. Ειδικά οι τελευταίες προσθήκες κατασκευαστικών έργων είναι ένα μείγμα από ιδιωτικά, συγχρηματοδοτούμενα και δημόσια έργα.

Ένα έργο – σταθμός για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής παρουσιάστηκε στην Ξάνθη, η μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης. Το έργο, που εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΥΔΩΡ 2.0» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχεται να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες 56.000 στρεμμάτων γης, αντιμετωπίζοντας το οξύ πρόβλημα υφαλμύρωσης και ξηρασίας

Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, αρκεί να σκεφτούμε ότι στο τέλος του 2020 ολόκληρος ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος είχε ανεκτέλεστο υπόλοιπο 6,5 δισ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όπως φάνηκε και από τη χθεσινή παρουσίαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντας συμβούλου της ΤΕΡΝΑ, Γιώργου Περιστέρη, στην Ξάνθη, ο όμιλος επιταχύνει την υλοποίηση των έργων, που έχει αναλάβει. Ο κ. Περιστέρης ανέφερε: «Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα είναι δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα. Είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο έργο του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0. Δεσμευόμαστε να παραδώσουμε ένα τεχνικά άρτιο έργο εντός των προβλεπόμενων 36 μηνών».

Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερων απαιτήσεων και μεγέθους, που απαιτεί υψηλή ρευστότητα. Έτσι, αν και ο όμιλος έχει «ρευστό» 1,5 δισ. ευρώ, για να συνεχίσει να «τρέχει» ταυτόχρονα πολλά κατασκευαστικά ανά την επικράτεια, παράλληλα και με τη διαχείριση της Αττικής Οδού, αποφάσισε να εκδώσει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πρώτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 3,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων διαπραγματεύονται δύο εταιρικά ομόλογα, με τις λήξεις να αφορούν την επόμενη διετία-τριετία.

Συνολικά τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου θα ξεπεράσουν το 1,7 δισ. ευρώ, αλλά θεωρείται από τη διοίκηση απαραίτητο να αντληθούν επιπλέον 500 εκατ. ευρώ, διότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί η επιτάχυνση της υλοποίησης του συνόλου των έργων, που έχει αναλάβει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.