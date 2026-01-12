Η Ήπειρος ντύθηκε στα λευκά – Μαγευτικές εικόνες από το πρώτο χιόνι

Έντονο κύμα ψύχους το τελευταίο 24ωρο στον νομό Ιωαννίνων, μεταμορφώνοντας τα ορεινά του Ηπείρου σε ένα εντυπωσιακό χειμερινό τοπίο.

Τα Τζουμέρκα, το Μέτσοβο και το Ζαγόρι ντύθηκαν στα λευκά, με το χιόνι να δημιουργεί μια μαγευτική ατμόσφαιρα.

Στη Μηλιά Μετσόβου, οι καταρράκτες Μπουλιβαρού πρόσφεραν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της κακοκαιρίας. Τα ορμητικά νερά τους έπεφταν μέσα σε ένα πυκνό λευκό πέπλο χιονιού, δημιουργώντας μια εικόνα που καθήλωνε κάθε επισκέπτη. Η αντίθεση ανάμεσα στο παγωμένο τοπίο και τη δύναμη του νερού ανέδειξε τη μοναδική άγρια ομορφιά της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, τα άγρια άλογα της Πίνδου έδιναν τη δική τους μάχη για επιβίωση. Μέσα στο χιονισμένο τοπίο της Μηλιάς, αναζητούσαν τροφή, προσφέροντας μια σπάνια και συγκινητική εικόνα της φύσης σε συνθήκες παγετού.

Το θερμόμετρο κατρακύλησε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας έως και τους -11°C στο Ανήλιο Μετσόβου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούσαν αδιάκοπα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, ρίχνοντας αλάτι και διατηρώντας τους δρόμους προσβάσιμους παρά τις συνεχείς χιονοπτώσεις.

Χωριά με αρνητικές θερμοκρασίες – Ανήλιο Μετσόβου: -11°C – Τσεπέλοβο: -7°C – Ασπράγγελοι: -5°C – Βωβούσα Ιωαννίνων: -5°C – Κεράσοβο Ιωαννίνων: -5°C – Πάπιγκο: -5°C – Τρίστενο Ιωαννίνων: -4°C – Δωδώνη: -4°C – Παραμυθιά: -3°C – Πράμαντα Ιωαννίνων: -3°C.

Πηγή: ertnews.gr