Ο Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου στην έκθεση κάστανου στη Φλωρεντία της Ιταλίας

Χρήσιμα συμπεράσματα αποκόμισαν οι εκπρόσωποι 6 αγροτικών συνεταιρισμών της Θεσσαλίας που παράγουν και εμπορεύονται κάστανο, από τη συμμετοχή τους στη μοναδική κλαδική έκθεση Castanea Expo 2025 που πραγματοποιείται στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στη Φλωρεντία της Ιταλίας.

Η συμμετοχή των συνεταιριστών πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας την οποία και ευχαριστούν θερμά.

Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώθηκε εξειδικευμένο σεμινάριο με τίτλο «Η αγορά κάστανου της Ιταλίας», στο οποίο παρουσιάστηκαν η δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιταλικής αγοράς, καθώς και οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται για τα θεσσαλικά κάστανα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πρακτικές προσεγγίσεις προσέγγισης αγορών και σε τρόπους ενίσχυσης της εμπορικής παρουσίας των προϊόντων.

Ο Αντώνης Πολίτης από τον Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου αναφερόμενος στην έκθεση δήλωσε εντυπωσιασμένος από το έντονο συνεταιριστικό κλίμα που συνάντησε από τους Ιταλούς, καθώς αυτή στηρίχθηκε από τις εθνικές συνεταιριστικές ενώσεις της γείτονος χώρας, ενώ χαρακτηριστική περίπτωση ήταν το συνεργείο καθαρισμού της Castanea Expo 2025 που ανήκε σε ντόπια ΚΟΙΝΣΕΠ!

«Στην έκθεση ενημερωθήκαμε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση νωπού καστάνου αλλά και στον τομέα της μεταποίησης αλλά και στο μοντέλο διαχείρισης όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και στην οργάνωση του δικτύου. Ιδιαίτερα στον κλάδο της μεταποίησης ήρθαμε σε επαφή με αρκετές επιλογές, που υπάρχουν σε σχέση με τον εξοπλισμό. Εντύπωση μάς έκανε η ισχυρή δικτύωση και συνέργεια που υπάρχει μεταξύ των συνεταιρισμών της Ιταλίας, οι οποίοι συνέδεσαν την εμπορία και μεταποίηση του καστάνου με την πολιτιστική κληρονομιά και το τουριστικό τους προϊόν», δηλώνει στην «ΥΧ» ο κ. Πολίτης.

Να σημειωθεί ότι η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε παραγωγή κάστανου και η Ελλάδα μεταξύ των τεσσάρων πρώτων χωρών.

Το κάστανο Πηλίου

Όσον αφορά στη φετινή χρονιά για το κάστανο, ο Αντώνης Πολίτης τονίζει ότι ήταν μία καλή χρονιά, αν και θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Οι ποσότητες ήταν λιγότερες λόγω της κλιματικής κρίσης. Το θετικό είναι ότι οι τιμές σε σχέση με το τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα προϊόντα είναι ικανοποιητικές και προσδίδουν ένα προστιθέμενο εισόδημα στα μέλη του συνεταιρισμού. Μπορεί το κάστανο να ανήκει στα δευτερεύοντα προϊόντα του Συνεταιρισμού, μετά την ναυαρχίδα που είναι το κόκκινο μήλο, ωστόσο παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της περιοχής.

Τα τελευταία χρόνια ο Συνεταιρισμός έχει το δικό του δίκτυο για την εμπορία του προϊόντος, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει το πρατήριο που διαθέτει στην Θεσσαλονίκη, τόσο για την εγχώρια αγορά, όσο και για τις εξαγωγές. Ο μέσος όρος παραγωγής κυμαίνεται στους 300 τόνους. Οι καστανεώνες στην περιοχή του Πηλίου βρίσκονται στα χωριά Ζαγορά, Πουρί και Ξουρίχτι.

Ο Συνεταιρισμός συσκευάζει το προϊόν με σαφή αναφορά στη γεωγραφική του ένδειξη, το Πήλιο, ενώ προς έγκριση βρίσκεται ο φάκελος που υπέβαλε, για να χαρακτηριστεί το προϊόν ως ΠΟΠ.