Χωρίς κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων παραμένει η Ήπειρος

Επικαιροποιημένα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της νόσου.

Για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025 καταγράφονται 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.449 εκτροφές και θανάτωση 450.233 ζώων.

Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς εντοπίστηκαν 74 νέα κρούσματα σε 17 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, κυρίως σε περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Όπως τονίζεται, η Ήπειρος παραμένει καθαρή από κρούσματα, γεγονός που αποδίδεται στην αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και στην αυξημένη εγρήγορση των παραγωγών. Το ΥπΑΑΤ καλεί σε μηδενική χαλάρωση των μέτρων και κατά την εορταστική περίοδο.

Πηγή: ertnews.gr