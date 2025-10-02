Η ιταλική αγορά φρούτων και λαχανικών ανακάμπτει χάρη στα βιολογικά

Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην Ιταλία δείχνει σημάδια ανάκαμψης το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τα βιολογικά προϊόντα να πρωτοστατούν. Σύμφωνα με στοιχεία της Cso Italy, τα νοικοκυριά αγόρασαν 286.800 τόνους βιολογικών φρούτων και λαχανικών, καταγράφοντας αύξηση 15% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, ενώ η δαπάνη για αυτά έφτασε τα 168 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 29%. Στον αντίποδα, η συμβατική αγορά φρούτων και λαχανικών αυξήθηκε μόλις 4% σε όγκο και 8% σε αξία, με συνολικά 2,68 εκατ. τόνους να πωλούνται για 6,95 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα ο Ιούνιος ενίσχυσε αυτή την τάση: Οι πωλήσεις βιολογικών φρούτων και λαχανικών αυξήθηκαν 24% σε όγκο, με πάνω από 63.000 τόνους να διατίθενται στην αγορά και δαπάνη που έφτασε ξανά τα 168 εκατ. ευρώ (+29%). Η διείσδυση των βιολογικών προϊόντων πλέον φτάνει το 76% των ιταλικών νοικοκυριών, δείχνοντας ότι η βιωσιμότητα έχει γίνει καθοριστικό κριτήριο επιλογής.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι ο πιο δυναμικός και υψηλής αξίας τομέας της αγοράς φρούτων και λαχανικών, οδηγώντας την ανάκαμψη μετά την κρίση. Η αυξημένη ζήτηση αντανακλά τη μεγαλύτερη προσοχή των καταναλωτών σε ποιότητα, ασφάλεια και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Με τα βιολογικά να καθίστανται πλέον mainstream και όχι προνόμιο μιας μικρής ομάδας, η Ιταλία φαίνεται να ανοίγει νέους δρόμους για παραγωγούς και διανομείς, με προοπτική συνεχούς ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο του 2025.