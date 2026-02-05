Η κλιματική αλλαγή προβληματίζει τα δασαρχεία στη Λακωνία

Οι μεταβολές των καιρικών συνθηκών δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο το ελατοδάσος του Πάρνωνα, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αποτελώντας, μάλιστα, αντικείμενο συζήτησης και στη Βουλή. Αναφερόμενος στα κρίσιμα στοιχεία που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, ο υπεύθυνος του Δασαρχείου Σπάρτης, Παναγιώτης Βουλουμάνος, προσδιορίζει ως κύρια ζώνη ευαλωτότητας το υψόμετρο έως τα 600 μέτρα, τονίζοντας ότι: «Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως μέχρι αυτό το υψόμετρο.

Πάνω από αυτό, δεν αναμένονται σοβαρές επιπτώσεις από τις καιρικές μεταβολές». Όπως εξηγεί, οι παρατεταμένες ανομβρίες των προηγούμενων ετών επηρέασαν κυρίως τα έλατα που βρίσκονται σε πετρώδη εδάφη. «Όταν απουσιάζει το νερό και η υγρασία, τα δέντρα εξασθενούν και γίνονται πιο ευάλωτα στις προσβολές από έντομα, ιδιαίτερα όταν αρχίζει η κατάρρευσή τους», σημειώνει χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για το κατά πόσο η ξήρανση των ελάτων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ο κ. Βουλουμάνος εμφανίζεται καθησυχαστικός: «Οι εκτάσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να προκαλέσουν τέτοιου είδους επιπτώσεις. Όταν ένα δέντρο ξεραίνεται και πέφτει, αποσυντίθεται και συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου φυσικού κύκλου. Η φύση έχει τους δικούς της μηχανισμούς ισορροπίας».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι οι δράσεις προστασίας του δασικού οικοσυστήματος είναι συνεχείς και βασίζονται σε στοχευμένες μικροπαρεμβάσεις. «Οι υπηρεσίες οφείλουν να προχωρούν στην κατασκευή μικρών φραγμάτων, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και να αποτρέπεται η μεταφορά των εδαφών προς τη θάλασσα», καταλήγει.