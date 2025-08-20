Η Κομισιόν απλουστεύει τη συλλογή στατιστικών για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια

Την απλοποίηση και την ενοποίηση της συλλογής στατιστικών δεδομένων για την ευρωπαϊκή αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας ένα νέο, ενιαίο πλαίσιο κανόνων, το οποίο αναμένεται να αντικαταστήσει πέντε υφιστάμενα νομικά κείμενα. Η πρόταση στοχεύει στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τα κράτη-μέλη, στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και στη στήριξη της λήψης τεκμηριωμένων πολιτικών αποφάσεων σε έναν τομέα ζωτικής σημασίας για πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Η νέα αυτή προσέγγιση προβλέπει την ευρύτερη αξιοποίηση των διοικητικών δεδομένων, που ήδη συλλέγονται από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, περιορίζοντας την ανάγκη για νέες, ξεχωριστές αναφορές και στατιστικά αρχεία.

Μείωση γραφειοκρατίας, αύξηση ακρίβειας

Όπως επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, υπεύθυνος για ζητήματα οικονομίας και απλούστευσης, «με την παρούσα πρόταση θα απλουστευθεί η διαδικασία συλλογής δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ και οι στατιστικές θα καταστούν πιο προσβάσιμες και εύχρηστες από όλους. Με την έξυπνη επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι οι πολιτικές της ΕΕ είναι καλύτερα τεκμηριωμένες και πιο αποτελεσματικές για τη στήριξη της βιώσιμης ευημερίας».

Το νέο πλαίσιο αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την Eurostat, η οποία πλέον θα μπορεί να συντάσσει στατιστικές χωρίς να απαιτείται η υποβολή επιπλέον εκθέσεων από τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου, ανθρώπινων πόρων και οικονομικών δαπανών, με ταυτόχρονη αποφυγή αλληλεπικαλύψεων μεταξύ διαφορετικών θεσμικών πηγών πληροφόρησης.

Νέα είδη δεδομένων στο προσκήνιο

Πέρα από τη μείωση της γραφειοκρατίας, η πρόταση εισάγει και νέα θεματικά πεδία συλλογής στοιχείων, όπως:

Τα απορριφθέντα αλιεύματα (discarded catches), που αποτελούν σημαντική ένδειξη για την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και την περιβαλλοντική επίπτωση.

Η ερασιτεχνική αλιεία, ένας διαδεδομένος, αλλά μέχρι σήμερα στατιστικά «αόρατος» τομέας.

Η καταγραφή ευαίσθητων ειδών, όπως θαλάσσια θηλαστικά, πτηνά ή είδη υπό καθεστώς προστασίας.

Οι εκφορτώσεις στόλων τρίτων χωρών σε λιμένες της ΕΕ, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας.

Η βιολογική παραγωγή στην υδατοκαλλιέργεια, τομέας που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και ενισχύεται από τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη βιώσιμη διατροφή (π.χ. «Farm to Fork»).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα παραπάνω δεδομένα θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής διάστασης της αλιευτικής πολιτικής, ενισχύοντας την προσπάθεια για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων της Ένωσης.

Διεθνής διάσταση και συνεργασία

Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο της πρότασης είναι η πρόβλεψη για ευκολότερη παραγωγή και αποστολή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM).

Αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ για ενίσχυση της διαφάνειας και της παγκόσμιας συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, με κοινά πρότυπα και αξιόπιστα δεδομένα.

Πολιτική στήριξη και επόμενα βήματα

Ο επίτροπος για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, Κώστας Καδής, τόνισε πως η πρόταση «όχι μόνο θα βελτιώσει την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, αλλά θα μειώσει και τον διοικητικό φόρτο για τα κράτη-μέλη. Θα μας επιτρέψει να λαμβάνουμε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις και να στηρίζουμε αποτελεσματικότερα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αλιείας μας».

Η πρόταση της Επιτροπής αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες. Αν εγκριθεί, θα τεθεί σε ισχύ εντός συγκεκριμένου μεταβατικού διαστήματος, ώστε τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα.

Γιατί έχει σημασία

Ο τομέας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας συνεισφέρει σημαντικά στη διατροφική αυτάρκεια, την απασχόληση στις παράκτιες περιοχές και την οικονομική συνοχή. Οι αποφάσεις πολιτικής, που αφορούν την προστασία των ιχθυαποθεμάτων, την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων και την υποστήριξη των αλιέων, πρέπει να βασίζονται σε ακριβή, επίκαιρα και συγκρίσιμα δεδομένα.

Με την παρούσα πρόταση, η Κομισιόν επιχειρεί να καλύψει υπάρχοντα κενά, να ενισχύσει την τεκμηρίωση των αποφάσεων και να μειώσει τον κατακερματισμό των πηγών πληροφόρησης – στοιχείο κρίσιμο για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.