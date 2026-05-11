Η New Holland κερδίζει το βραβείο «Καλύτερο Ειδικό Τρακτέρ» στα Βραβεία «Τρακτέρ της Χρονιάς 2026»

Η εμβληματική μάρκα γεωργικών μηχανημάτων New Holland της CNH έθεσε για ακόμη μια φορά το σημείο αναφοράς για την αριστεία. Το New Holland T4.120F Auto Command τιμήθηκε με την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία “Specialized” των περιζήτητων βραβείων “Tractor of the Year (TOTY) 2026”.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Agritechnica στο Ανόβερο της Γερμανίας – την κορυφαία γεωργική εμπορική έκθεση στον κόσμο – και παρουσιάστηκαν τα πιο προηγμένα και εντυπωσιακά μηχανήματα του κλάδου. Η κριτική επιτροπή του TOTY αποτελείται από κορυφαίους δημοσιογράφους γεωργικών μηχανημάτων από όλη την Ευρώπη.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η αριστεία των προϊόντων μας αναγνωρίζεται για ακόμη μία φορά από την κριτική επιτροπή του Tractor of the Year», δήλωσε ο Gerrit Marx, Διευθύνων Σύμβουλος της CNH. «Οι μηχανές μας ενσωματώνουν την πιο προηγμένη τεχνολογία, σχεδιασμένη για να κάνει τους αγρότες πιο παραγωγικούς και πιο κερδοφόρους».

Σχεδιασμένο με γνώμονα την άνεση και την καινοτομία, το νέο T4.120F παρουσιάζει το Auto Command™ Continuously Variable Transmission (CVT), με λειτουργία 50 km/h ECO — μια πρωτιά για την κατηγορία των εξειδικευμένων τρακτέρ. Η παρουσίαση αυτού του μοντέλου ολοκληρώνει τη γκάμα και το εξοπλίζει με υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά, μοναδικά για τα στενά τρακτέρ που δραστηριοποιούνται σε αμπελώνες και δενδροκαλλιέργειες. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην άνεση του χειριστή και στη διευκόλυνση της λειτουργίας, προσφέροντας μια κορυφαία εμπειρία εργασίας σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Στην Ελλάδα η NEW HOLLAND εκπροσωπείται, διανέμεται και υποστηρίζεται από την P. J. Condellis S.A. (210 3408800), www.pjc.gr.