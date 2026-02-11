Νέα ευρωπαϊκά μέτρα για την προστασία και την ενίσχυση του αμπελοοινικού τομέα

Με 625 ψήφους υπέρ, 15 κατά και 11 αποχές, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε με τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 4 Δεκεμβρίου 2025. Το νέο σύνολο κανόνων θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οινοπαραγωγοί και θα απελευθερώσει νέες ευκαιρίες στην αγορά.

Σαφείς ετικέτες για οίνους μειωμένης περιεκτικότητας και χωρίς αλκοόλη

Για να αποσαφηνιστούν οι κανόνες σχετικά με κρασιά από τα οποία έχει αφαιρεθεί η αλκοόλη, η ένδειξη «χωρίς αλκοόλ» συνοδευόμενη από ειδική ένδειξη «0,0%» θα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο εάν η περιεκτικότητα του προϊόντος δεν υπερβαίνει το 0,05% κατ’ όγκο. Για προϊόντα τον οποίων η περιεκτικότητα είναι μέχρι 0,5% θα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο η ένδειξη «χωρίς αλκοόλ», ενώ προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα υπερβαίνει το 0,5%, αλλά ταυτόχρονα είναι ήδη κατά τουλάχιστον 30% χαμηλότερη από την τυπική περιεκτικότητα σε αλκοόλη της κατηγορίας οίνου, θα πρέπει να επισημαίνονται ως «μειωμένης αλκοόλης».

Περισσότερη χρηματοδότηση και ευελιξία για τους οινοπαραγωγούς

Για την αντιμετώπιση σοβαρών φυσικών καταστροφών, ακραίων καιρικών φαινομένων ή κρουσμάτων φυτικών ασθενειών, οι αμπελουργοί θα λάβουν πρόσθετη στήριξη. Το κείμενο προβλέπει επίσης τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ για τη διαδικασία της «εκρίζωσης». Το εθνικό ανώτατο όριο πληρωμών για την απόσταξη οίνου και τον πρώιμο τρύγο θα οριστεί στο 25% των συνολικών διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος.

Οινοτουρισμός και προώθηση των εξαγωγών

Οι παραγωγοί θα λάβουν πρόσθετη στήριξη για την προώθηση του οινοτουρισμού. Η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση πρωτοβουλιών, τόσο για την οικονομική ανάπτυξη αυτής της μορφής σε αγροτικές περιοχές, όσο και για την προώθηση ευρωπαϊκών οίνων ποιότητας σε τρίτες χώρες, θα ανέρχεται στο 60%, ενώ τα κράτη μέλη θα μπορούν να συνεισφέρουν επιπλέον έως και 30% σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 20% σε μεγαλύτερες εταιρείες. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης και προώθησης, όπως διαφήμιση, εκδηλώσεις, εκθέσεις και μελέτες, ενώ η χρηματοδότηση θα αφορά τριετή διαστήματα, με δυνατότητα ανανέωσης δύο φορές, άρα για μέχρι εννέα έτη.

Δήλωση

Η εισηγήτρια Esther Herranz García (ΕΛΚ, Ισπανία) δήλωσε: «Η νομοθεσία αυτή αποτελεί έγκαιρη και αποτελεσματική απάντηση στην κρίση που αντιμετωπίζει ο αμπελοοινικός τομέας. Η Ευρώπη ανταποκρίνεται με συγκεκριμένα εργαλεία, όπως η χρήση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων, η βελτίωση των συνθηκών για δραστηριότητες προώθησης και επικοινωνίας και η αυξημένη συγχρηματοδότηση, ώστε να βοηθηθούν οι γεωργοί να προσαρμοστούν ταχύτερα στην κλιματική αλλαγή. Τα κράτη μέλη θα διαθέτουν επιτέλους μια ισχυρότερη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας σε σειρά χωρών και περιφερειών.»

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο προτού τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες.