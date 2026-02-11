Νομοσχέδιο της Αριζόνα προτείνει φυλάκιση 18 μηνών για πώληση εργαστηριακού κρέατος

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Αριζόνα εξετάζει δύο νέα νομοσχέδια που στοχεύουν στον περιορισμό της πώλησης εργαστηριακού κρέατος (κρέατος που έχει καλλιεργηθεί από κύτταρα στο εργαστήριο), με το πιο αυστηρό να προβλέπει ποινή φυλάκισης έως 18 μήνες για τους παραβάτες. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ – όπως η Βιρτζίνια, η Νότια Ντακότα και η Φλόριντα – εξετάζουν ή ήδη έχουν θεσπίσει περιορισμούς για τα προϊόντα αυτά, που παρασκευάζονται σε εργαστήρια από κύτταρα ζώων.

Το πιο αυστηρό νομοσχέδιο, το HB 2791, κατατέθηκε από τον Ρεπουμπλικανό πάστορα και βουλευτή Λούπε Ντίαζ. Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, οποιοσδήποτε πουλάει εργαστηριακό κρέας στην Αριζόνα θα θεωρείται ένοχος κακουργήματος, με ποινή φυλάκισης έως 18 μήνες – δηλαδή, αν κάποιος πουλάει ένα είδους φαγητό σαν και αυτό κινδυνεύει να βρεθεί στη φυλακή για περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Ανησυχίες

Ο Ντίαζ υποστήριξε ότι δεν εμπιστεύεται τη μέθοδο παραγωγής του εργαστηριακού κρέατος, επικαλούμενος ανησυχίες για ενδεχόμενους κινδύνους καρκίνου λόγω χρήσης ενζύμων, χωρίς ωστόσο να παραθέτει επιστημονικά στοιχεία. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι ένας βασικός λόγος για την πρωτοβουλία του είναι η στήριξη των τοπικών εκτροφέων βοοειδών, που αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας της Αριζόνα, μαζί με χαλκό, βαμβάκι, εσπεριδοειδή και τον κλάδο του κλίματος.

Σε αντίθεση με τον Ντίαζ, ο συνάδελφός του Κουάνγκ Νγκουέν προτείνει ένα πιο μετριοπαθές νομοσχέδιο, το HB 2672, που δεν απαγορεύει την πώληση αλλά απαιτεί ετικετοποίηση. Τα προϊόντα καλλιεργημένου κρέατος θα μπορούν να πωλούνται μόνο αν φέρουν την ένδειξη «αυτό το προϊόν προέρχεται από καλλιεργημένα κύτταρα». Ο Νγκουέν, που έχει καταγωγή από το Βιετνάμ, δηλώνει ότι η ετικετοποίηση επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες επιλογές και ότι το καλλιεργημένο κρέας μπορεί να έχει θέση στο σύστημα τροφίμων αν παραχθεί οικονομικά.

Περιορισμοί

Η Αριζόνα δεν είναι η μόνη πολιτεία με περιορισμούς. Η Φλόριντα, η Αλαμπάμα, το Μισισιπή, η Μοντάνα, η Ιντιάνα, η Νεμπράσκα και το Τέξας έχουν ήδη θεσπίσει περιορισμούς ή απαγορεύσεις στην πώληση καλλιεργημένου κρέατος, ενώ στη Βιρτζίνια εξετάζονται νομοσχέδια για ετικετοποίηση και στη Νότια Ντακότα για δεκαετή απαγόρευση. Οι νομοθεσίες αυτές έχουν προκαλέσει δικαστικές διαμάχες, με εταιρείες εργαστηριαού κρέατος να προσφεύγουν στα δικαστήρια και να κερδίζουν προσωρινές δικαστικές αποφάσεις παρά τις προσπάθειες των πολιτειών να απορρίψουν τις αγωγές.

Η αντιπαράθεση στην Αριζόνα αντικατοπτρίζει τον ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό διάλογο για το μέλλον του καλλιεργημένου κρέατος στις ΗΠΑ, μεταξύ επιστημονικών δεδομένων, οικονομικών συμφερόντων των αγροτών και ανησυχιών για την ασφάλεια των τροφίμων. Καθώς τα νομοσχέδια προχωρούν, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, ενώ η συζήτηση για το καλλιεργημένο κρέας γίνεται ολοένα και πιο έντονη.