Η Παρασκευή 22/8 ο νέος στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμές παλιών Βιολογικών

Η αγωνία των παραγωγών για τις καθυστερημένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται, καθώς τα χρήματα από τα παλιά και νέα προγράμματα βιολογικών δεν έχουν ακόμη καταβληθεί. Το ζήτημα έχει προκαλέσει αναστάτωση, κυρίως σε αγρότες που στηρίζονται σε αυτά τα έσοδα για τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ» από υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πληρωμές για το παλιό πρόγραμμα Βιολογικών (γεωργία και κτηνοτροφία), που εκκρεμούν από τις 30 Ιουνίου, αναμένονται μετά τις 18 Αυγούστου, με πιθανότερη ημερομηνία την 22η του μήνα – εκτός εάν προκύψει κάποιο απρόοπτο, που θα ανατρέψει τον προγραμματισμό. Όπως εξηγούν, η καθυστέρηση οφείλεται σε διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν πριν την εκταμίευση.

Για το νέο πρόγραμμα Βιολογικών, τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι τα βιολογικά φυτικής παραγωγής, συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να πληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, στον ίδιο προγραμματισμό περιλαμβάνονται και οι πληρωμές για τις νέες εντάξεις στις Σπάνιες Φυλές, ύψους 18,8 εκατ. ευρώ. Και για τα δύο προγράμματα, οι σχετικές πιστώσεις έχουν εγκριθεί εδώ και καιρό.

ΟΣΔΕ και ΑΤΑΚ

Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, με καταληκτική ημερομηνία την 29η Αυγούστου, ενώ όσον αφορά το θέμα με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Οργανισμός –όπως πληροφορούμαστε– έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθεί η δυνατότητα οριστικοποίησης των δηλώσεων ακόμη και χωρίς την προσκόμιση του ΑΤΑΚ, με την τακτοποίηση του θέματος σε δεύτερο χρόνο, έως τις 30 Νοεμβρίου. Όπως διευκρινίζουν πηγές της «ΥΧ», πλέον η διαδικασία έχει γίνει πιο αυστηρή, καθώς οι σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από την ΑΑΔΕ.

Νέοι στοχευμένοι έλεγχοι

Τέλος, σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν από τον Οργανισμό Πληρωμών, έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ερευνών της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, η Αστυνομία ζητάει συγκεκριμένα ΑΦΜ (περίπου 10 την ημέρα), προκειμένου να πραγματοποιήσει πιο εστιασμένους ελέγχους.