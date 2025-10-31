Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Γκάρνερ οδηγεί την εταιρεία της, «Once Upon a Farm», στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Η εταιρεία παιδικών τροφών «Once Upon a Farm», συνιδιοκτήτρια της οποίας είναι η διάσημη χολιγουντιανή ηθοποιός Τζένιφερ Γκάρνερ, υπέβαλε αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), με στόχο να διαπραγματεύεται υπό το σύμβολο «OFRM». Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της εταιρείας, η οποία έχει σημειώσει αύξηση εσόδων κατά 66% στους έξι μήνες έως τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με το έγγραφο για την εισαγωγή.

Παρά την αύξηση των εσόδων, η εταιρεία παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει ιστορικό ζημιών και δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διατήρηση κερδοφορίας. Οι Goldman Sachs και J.P. Morgan θα αναλάβουν ρόλο κύριων συνδιαχειριστών της δημόσιας προσφοράς.

Πάνω από 115 προϊόντα για παιδιά όλων των ηλικιών

Ιδρυμένη το 2015 από τις Cassandra Curtis και Ari Raz, η «Once Upon a Farm» ξεκίνησε με στόχο την παροχή θρεπτικών και εύχρηστων τροφών για βρέφη, επεκτείνοντας σταδιακά τη γκάμα της σε παιδιά όλων των ηλικιών.

Η εταιρεία προσφέρει πάνω από 115 προϊόντα, όπως μπάρες βρώμης, κατεψυγμένα γεύματα και σνακ για ντουλάπι, όλα βιολογικά, χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), προσθήκη ζάχαρης ή τεχνητές ουσίες. Ένα πακέτο «15 Dairy-Free Smoothie Variety Pack» πωλείται προς 61,50 δολάρια.

Η Γκάρνερ, βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και γνωστή από τον ρόλο της στο Alias, εντάχθηκε ως συνιδρύτρια το 2017. Η προσωπική της φάρμα στο Locust Grove της Οκλαχόμα αποτελεί πηγή έμπνευσης για τα προϊόντα της εταιρείας, όπως αναφέρει σε αναρτήσεις της στα social media.