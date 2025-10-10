Κάνουν ξυλόγλυπτα από ξεραμένα δέντρα

Στο βορειοανατολικό τμήμα του χώρου του Διοικητηρίου Γρεβενών παραμένουν κορμοί δέντρων, οι οποίοι είχαν κοπεί με παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, λόγω επικινδυνότητας.

Μέσω σύμβασης που υπέγραψε η Αντιπεριφέρεια, οι κορμοί αυτοί θα αποκτήσουν ζωή, μετατρεπόμενοι σε ξυλόγλυπτη σύνθεση με θεματική αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την πολιτιστική ταυτότητα της υπαίθρου των Γρεβενών.

Το έργο θα επιμεληθεί και θα υλοποιήσει ο καταξιωμένος Γρεβενιώτης καλλιτέχνης Ιωάννης Παπατζήκας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή “Περίμετρος”.