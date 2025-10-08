Η Ήπειρος αποχαιρέτησε τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Γρηγόρη Καψάλη

Με ήχους παράδοσης, με μουσικές του Ζαγορίου, με τραγούδια που γέμιζαν τις πλατείες των χωριών, συγγενείς και φίλοι, άνθρωποι που δούλεψαν μαζί του, Ζαγορίσιοι και Γιαννιώτες, είπαν το τελευταίο αντίο στον Γρηγόρη Καψάλη.

Ο αποχαιρετισμός έγινε σε κλίμα συγκίνησης, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοπάνων.. Όλοι είχαν να πουν μόνο καλά λόγια για τον μπαρμπα Γρηγόρη, όπως τον αποκαλούσαν εδώ και χρόνια..

Ο τελευταίος των σπουδαίων Ηπειρωτών που έγραψαν ιστορία.. Που αφήνουν μια βαριά κληρονομιά στους νεότερους..

Οι ήχοι από το κλαρίνο του Γρηγόρη Καψάλη θα ηχούν για πάντα στο Ζαγόρι και την Ήπειρο συνοδεύοντας τις χαρές και τις λύπες στις επόμενες γενιές.

Βιογραφία

Γεννημένος στις 22 Αυγούστου 1929 στον Ελαφότοπο Ιωαννίνων, μυήθηκε στο κλαρίνο κοντά στον πατέρα και τον παππού του και στην συνέχεια μαθήτευσε στη περίφημη σχολή του Ξηρομέρου κοντά στον Βασίλη Σαλέα.

Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους οργανοπαίχτες της ηπειρώτικης μουσικής: τον Φίλιππο Ρούντα, τους Χαλκιάδες, τον Χρόνη Καψάλη και από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 αξιώθηκε να γίνει μέλος στο συγκρότημα “Τα Τακούτσια”, που θεωρείται ο κυριότερος θεματοφύλακας της Ζαγορίσιας παράδοσης.

Είχε δώσει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, καθώς και στον Ελληνισμό της διασποράς. Το 1993 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο αφιέρωμα στους κορυφαίους δεξιοτέχνες του λαϊκού κλαρίνου. Είχε αποτυπώσει την τέχνη του σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε ταινίες ντοκιμαντέρ και στην πλούσια δισκογραφική του παραγωγή με την γαλλική ραδιοφωνία, τον πολιτιστικό σύλλογο Ζαγορισίων, το πνευματικό κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και με το Λύκειο Ελληνίδων.

Διετέλεσε διδάσκαλος του κλαρίνου στο Μουσικό Γυμνάσιο Δολιανών Ιωαννίνων.

Τραγουδιστής και ο ίδιος, ο Γρηγόρης Καψάλης συνεργάστηκε πολλά χρόνια στο τραγούδι με τον Γιάννη Παπακώστα από τους Χουλιαράδες, χωριό με πλούσια τραγουδιστική παράδοση, και στο λαούτο με τον Χρήστο Ζώτο.

Πηγή: epiruspost.gr