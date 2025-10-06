Η Τεχνολογική Επανάσταση στο Βιολογικό Έλεγχο του Τετρανύχου με τα BioPersi+ & CaliCombo

Ο τετράνυχος αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους εχθρούς των καλλιεργειών και ιδιαίτερα της φράουλας, όπου προκαλεί σοβαρές ζημιές σε παραγωγή και ποιότητα. Οι ξηροθερμικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα που έχει αναπτύξει στις χημικές δραστικές ουσίες και την απόσυρση πολλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθιστούν τον έλεγχο του ιδιαίτερα απαιτητικό. Οι παραγωγοί χρειάζονται αξιόπιστες, καινοτόμες και βιολογικές λύσεις που να λειτουργούν αποτελεσματικά σε δύσκολες συνθήκες.

Η Andermatt Anthesis, σε συνεργασία με την Biobee, διαθέτει στην ελληνική αγορά δύο πρωτοποριακά προϊόντα που αλλάζουν τα δεδομένα: το BioPersi+ και το CaliCombo. Το BioPersi+ αποτελεί πατενταρισμένη καινοτομία στη χρήση του ωφέλιμου αρπακτικού Phytoseiulus persimilis, ενώ το CaliCombo περιέχει το Amblyseius californicus, ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό αρπακτικό που μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά και να καλύψει τις καλλιέργειες σε βάθος χρόνου.

Το BioPersi+ ξεχωρίζει χάρη στη μοναδική του τεχνολογία. Διατίθεται σε φακελάκια ελεγχόμενης απελευθέρωσης Classic και Speed, που επιτρέπουν είτε προληπτική εφαρμογή είτε άμεση δράση στις εστίες, καθώς και σε συσκευασία κυλίνδρου με χύμα υλικό. Οι μορφές αυτές αποτελούν πατενταρισμένη τεχνολογία της Biobee, εξασφαλίζοντας εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή ακόμη και με φυσητήρες(BugFlow) ή drone. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προϊόντα, το BioPersi+ φτάνει στον παραγωγό “χορτάτο” και ισχυρό, εγκαθίσταται άμεσα στην καλλιέργεια και ξεκινά να ωοτοκεί από την πρώτη ημέρα. Το προϊόν περιέχει όλα τα αναπτυξιακά στάδια του αρπακτικού, προσφέροντας συνεχή θήρευση και σταθερή αποτελεσματικότητα, ενώ η αλλαγή χρώματος του τετρανύχου από λευκό σε κόκκινο μετά τη θήρευση αποτελεί ορατή απόδειξη δράσης.

Συμπληρωματικά, το CaliCombo με το ωφέλιμο Amblyseius californicus προσφέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα. Είναι ικανό να επιβιώνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα ακόμη και με ελάχιστες πηγές τροφής και μπορεί να συντηρηθεί με εναλλακτικές πηγές, όπως η γύρη. Διατρέφεται με ποικιλία ειδών τετρανύχων και παραμένει ζωντανό σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και υγρασιών. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι η μεγάλη αντοχή στις χημικές ουσίες, σε σύγκριση με άλλα εμπορικά ωφέλιμα ακάρεα γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο σε καλλιέργειες με συχνές παρεμβάσεις. Το CaliCombo απελευθερώνεται προληπτικά πριν από την εμφάνιση του τετρανύχου, δημιουργώντας μία “ασπίδα” προστασίας που δρα σε βάθος χρόνου.Ο συνδυασμός των δύο προϊόντων, BioPersi+ και CaliCombo, προσφέρει στους παραγωγούς μία ολοκληρωμένη στρατηγική βιολογικής αντιμετώπισης του τετρανύχου.

Το BioPersi+ και το Calicombo, δεν είναι απλώς δύο ακόμη βιολογικά προϊόντα. Είναι η κορύφωση της επιστημονικής καινοτομίας, μία πατενταρισμένη τεχνολογία που ανοίγει νέους δρόμους στη βιολογική φυτοπροστασία και δίνει στους παραγωγούς τη σιγουριά ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και με βιώσιμο τρόπο τον τετράνυχο.