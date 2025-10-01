Πρόγραμμα Social Farming 360°: Γεωργία με κοινωνικό αντίκτυπο στα σωφρονιστικά καταστήματα

Η Αναγεννητική Γεωργία εισέρχεται στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, προάγοντας τη γνώση, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ένταξη. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Social Farming 360° αξιοποιεί τη γη ως μέσο εκπαίδευσης, κοινωνικής επανένταξης και ανάπτυξης, με στόχο την ενδυνάμωση ανθρώπων και κοινοτήτων μέσα από τη βιώσιμη γεωργία.

Μέσα από στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, που υλοποιούνται σε έξι δομές (Αγιά Χανίων, Τίρυνθα Αργολίδας, Κασσαβέτεια Βόλου, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, Ελεώνα Θηβών – Αγροτικό Τμήμα Γυναικών και Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων), οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εκπαιδεύονται σε βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές, στη φροντίδα και ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους και στην προαγωγή της βιοποικιλότητας. Οι δράσεις απευθύνονται τόσο στους/στις κρατούμενους/ες όσο και στους γεωπόνους των φυλακών, ενισχύοντας παράλληλα την κατάρτιση και των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων αναγεννητικής γεωργίας, προβλέπεται τρίωρη εκπαίδευση για τους/τις κρατούμενους/ες και τρίωρη εκπαίδευση για τους γεωπόνους σε κάθε κατάστημα κράτησης.

Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθαίνουν για την:

Αγροοικολογία: Μια γεωργική πρακτική που μιμείται τη φύση, σέβεται τα οικοσυστήματα και ενισχύει τη βιωσιμότητα.

Αναγεννητική Γεωργία: Εστιάζει στην υγεία του εδάφους, στη βιοποικιλότητα και στην αποκατάσταση της ισορροπίας της φύσης.

Οι αρχές αυτές αποτυπώνονται στους 7 Πυλώνες της Αναγεννητικής Γεωργίας:

1. Υγεία του εδάφους – χωρίς άροση, κάλυψη, κομποστοποίηση

2. Βιοποικιλότητα – πολυκαλλιέργεια, αγροδασοκομία

3. Νερό – στάγδην άρδευση, συλλογή βρόχινου νερού

4. Κτηνοτροφία – διαχειριζόμενη βόσκηση, δασική βόσκηση

5. Υπηρεσίες οικοσυστημάτων – επικονιαστές, φυσικός έλεγχος παρασίτων, κατακράτηση άνθρακα

6. Κοινωνικοοικονομική ευημερία – τοπικές κοινότητες, οικονομική βιωσιμότητα

7. Συνεχής μάθηση – έρευνα, καινοτομία, προσαρμογή

Γενικότερα, το πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια (Ιανουάριος 2024 – Δεκέμβριος 2025) και μέχρι στιγμής:

870+ συμμετοχές από κρατούμενους/ες και γεωπόνους σωφρονιστικών καταστημάτων

598 ώρες εκπαίδευσης σε γεωργικές και επαγγελματικές δεξιότητες

600+ επαγγελματικές πιστοποιήσεις που αποκτήθηκαν μέσω του φορέα ACTA.

To Social Farming 360° υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, με την υποστήριξη του Citi Foundation. Σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και με τη συμμετοχή της ActionAid Hellas και της Πύλης Ελευθερίας.

