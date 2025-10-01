CARBONICA Academy: Μια εκπαιδευτική πλατφόρμα για τη γεωργία άνθρακα στη διάθεση των αγροτών

Δωρεάν πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένη και πρακτική εκπαίδευση σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και τη γεωργία άνθρακα έχουν οι Έλληνες αγρότες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CARBONICA Academy, μίας εκπαιδευτικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του ομώνυμου ευρωπαϊκού έργου. Πρόκειται για μια μεικτή εκπαιδευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε γεωργούς, επαγγελματίες του κλάδου, συμβούλους και φορείς χάραξης πολιτικής και στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης γεωργικής μετάβασης σε Κύπρο, Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία.

Η ομάδα του CARBONICA προχώρησε σε αναλυτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων με γεωργούς, ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου, ώστε το περιεχόμενο του Academy να ανταποκρίνεται στις πραγματικές προκλήσεις της αγοράς. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, πρακτικές εκπαιδεύσεις στο πεδίο, καθώς και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών που ενισχύουν τις δεξιότητες και διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσης σε περιφερειακό επίπεδο.

Η πρωτοβουλία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή νέων και στη διασυνοριακή συνεργασία. Επισκέψεις πεδίου διοργανώνονται και στις τρεις χώρες, φέρνοντας νέους ανθρώπους σε επαφή με επιχειρήσεις της περιοχής και ενισχύοντας τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Παράλληλα, διοργανώνονται διαδικτυακά σεμινάρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια, μέσα από τα οποία παρουσιάζονται αποτελέσματα του έργου και καινοτόμες πρακτικές γεωργίας άνθρακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας academy.carbonica-hub.eu.