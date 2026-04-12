Η Θεσσαλία πρωταγωνίστρια στις διεθνείς αγορές

Σε μια κομβική χρονική συγκυρία για τον αγροδιατροφικό τομέα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή δυναμικής παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα, παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δράσεων εξωστρέφειας για το 2025, καθώς και το νέο, φιλόδοξο τριετές στρατηγικό σχέδιο, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη της θεσσαλικής ποιότητας.

Μια νέα «γαστρονομική ανασκαφή»

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, έδωσε το στίγμα της νέας πολιτικής, κάνοντας λόγο για μια «γαστρονομική ανασκαφή». Στόχος είναι η επανεπένδυση στα μοναδικά χαρακτηριστικά των τοπικών προϊόντων μέσω των πιστοποιήσεων ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη). Ήδη έχουν καταρτιστεί 12 νέοι φάκελοι πιστοποίησης, ενώ άλλοι τρεις βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Ο κ. Κουρέτας υπογράμμισε ότι η Θεσσαλία αποτελεί ένα «οικονομικό παράδοξο», καθώς καταφέρνει να εξάγει περισσότερα προϊόντα από όσα εισάγει, ενισχύοντας καθοριστικά το εθνικό ΑΕΠ. Ως πρότυπο ανέφερε το μοντέλο της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο βασίζεται στην τριάδα: ποιότητα – τεχνολογία – συνεργατισμός.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, Δημήτριος Τσέτσιλας, αναλύοντας τα δεδομένα, τόνισε ότι οι εξαγωγές της Θεσσαλίας αγγίζουν τα 2,1 δισ. ευρώ, με το εμπορικό ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 800 εκατ. ευρώ. Τα τρόφιμα κυριαρχούν στο εξαγωγικό μείγμα (64%), με τα γαλακτοκομικά (49,5%) και το βαμβάκι (72%) να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος. Για την περίοδο 2025-2026, η Περιφέρεια διαθέτει 500.000 ευρώ για την προβολή αγροδιατροφικών προϊόντων, εκ των οποίων 248.000 ευρώ προορίζονται ειδικά για την ενίσχυση των θεσσαλικών οίνων και αποσταγμάτων. Το 2025 υπήρξε έτος-σταθμός, καθώς ωφελήθηκαν 174 επιχειρήσεις με επιδότηση περιπτέρων, που έφτασε το 80%. Τα αποτελέσματα ήταν απτά: Το 58% των συμμετεχόντων έκλεισε άμεσες εμπορικές συμφωνίες, ενώ το 93% δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένο από τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια αυτού του έργου, δημιουργήθηκε το νέο Τμήμα Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων, που καλύπτει και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Παράλληλα, η Θεσσαλία εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό δίκτυο AREPO, διασφαλίζοντας την προστασία των 24 ήδη υπαρχόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρά τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και το αυξημένο κόστος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποδεικνύει ότι με όραμα, τεχνοκρατικό σχεδιασμό και ενότητα, τα τοπικά προϊόντα μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο, μετατρέποντας τον πρωτογενή τομέα στον μεγάλο και υγιή «εργοδότη» της περιοχής.

Συμμαχία με τα επιμελητήρια

Η επιτυχία του εγχειρήματος βασίζεται στη στενή συνεργασία της Περιφέρειας με τα τέσσερα επιμελητήρια της Θεσσαλίας. Οι πρόεδροί τους χαιρέτισαν την πρωτοβουλία: