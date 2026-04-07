Κρήτη: Στα περσινά επίπεδα η τιμή του αρνιού – Στα 15 ευρώ/κιλό η μέση τιμή

Στα ίδια επίπεδα με την περυσινή χρονιά κινείται φέτος στην Κρήτη η τιμή του αρνιού και του κατσικιού, ενόψει του Πάσχα.

Χθες, ο Σύνδεσμος Κρεοπωλών νομού Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι η μέση τιμή πώλησης του αρνιού στο νησί φτάνει τα 15 ευρώ το κιλό, ενώ το κατσικάκι πωλείται μισό ευρώ πιο ακριβά.

«Ευτυχώς, εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε πληγεί από την ευλογιά, όπως συμβαίνει σε άλλους νομούς της ηπειρωτικής χώρας και είναι από τους βασικούς λόγους που η τιμή που προσφέρουν τα τοπικά κρεοπωλεία στους καταναλωτές δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου βλέπουμε το αρνί να πωλείται και πάνω από 17 ευρώ το κιλό», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Λευτέρης Ντουράκης.

Στην αγορά του νησιού υπάρχει επάρκεια αμνοεριφίων, σύμφωνα με τον κ. Ντουράκη, ο οποίος προσθέτει ότι η Κρήτη εφοδιάζει την ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως την Αττική με ντόπιο αρνί και κατσίκι, εξαιρετικής ποιότητας. «Εκεί πωλείται πιο ακριβά σε σχέση με την Κρήτη, το βλέπουμε και πάνω από τα 17 ευρώ», ανέφερε. Από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Συνδέσμου Κρεοπωλών νομού Ηρακλείου

Ο κ. Ντουράκης καλεί τους καταναλωτές να παραγγείλουν νωρίτερα το κρέας που επιθυμούν και να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για τις αγορές τους. «Να κάνουν τώρα την παραγγελία τους, προκειμένου να προμηθευτούν το κρέας που επιθυμούν. Καταλαβαίνουμε ότι πολλοί δεν έχουν χώρο στα ψυγεία τους για να το αποθηκεύσουν. Μπορούμε να το κάνουμε εμείς για εκείνους», ανέφερε.

Επίσης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών νομού Ηρακλείου συνιστά στους καταναλωτές να αποφεύγουν την αγορά κρέατος που δεν έχει περάσει από κρεοσκοπικό έλεγχο, δηλαδή την υποχρεωτική κτηνιατρική επιθεώρηση μετά την σφαγή με την οποία όπως αναφέρει, διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος που φτάνει στο τραπέζι μας.

Πηγή: ertnews.gr