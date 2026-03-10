ICAC: Μικρή πτώση στην παγκόσμια παραγωγή βαμβακιού το 2026/27 – Σταθερή η κατανάλωση

Μικρή υποχώρηση της παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού την περίοδο 2026/27 προβλέπει η τελευταία έκθεση “Cotton This Month” της International Cotton Advisory Committee (ICAC), εκτιμώντας ότι η παραγωγή θα διαμορφωθεί στους 24,8 εκατ. τόνους, μειωμένη κατά περίπου 4% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει σχεδόν σταθερή, κοντά στους 25 εκατ. τόνους.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει την αγορά πιο κοντά σε ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, δεδομένου ότι κατά την περίοδο 2025/26 η παραγωγή εκτιμάται ότι υπερέβη την κατανάλωση, δημιουργώντας πλεονάζουσα προσφορά στη διεθνή αγορά βαμβακιού.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της ICAC είναι συγκεντρωμένα πριν τις 2 Μαρτίου, δηλαδή πριν από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

Οι λόγοι της μείωσης της παραγωγής

Σύμφωνα με την ανάλυση του ICAC, η αναμενόμενη μείωση της παραγωγής συνδέεται κυρίως με τρεις παράγοντες:

τις χαμηλότερες διεθνείς τιμές βαμβακιού,

τη μεταβολή των καλλιεργητικών επιλογών σε βασικές χώρες παραγωγής,

και τη χαμηλότερη ζήτηση, ιδιαίτερα από την αγορά της Κίνας.

Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν ορισμένους παραγωγούς διεθνώς να εξετάζουν τη μετάβαση σε άλλες καλλιέργειες που θεωρούνται οικονομικά πιο αποδοτικές, επηρεάζοντας έτσι τις εκτάσεις που θα καλλιεργηθούν με βαμβάκι την επόμενη χρονιά.

Κίνα, Ινδία, Βραζιλία και ΗΠΑ στο επίκεντρο της αγοράς

Η Κίνα αναμένεται να παραμείνει ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής βαμβακιού παγκοσμίως, ωστόσο η κατανάλωση στη χώρα προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς, καθώς τα συνθετικά και τεχνητά υφάσματα κερδίζουν συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Παράλληλα, Ινδία, Βραζιλία και Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια προσφορά βαμβακιού. Από την πλευρά της ζήτησης, σημαντικοί εισαγωγείς παραμένουν χώρες με ισχυρή κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, όπως το Μπανγκλαντές και το Βιετνάμ, που τροφοδοτούν μεγάλο μέρος της διεθνούς εμπορικής δραστηριότητας.

Στα 9,6 εκατ. τόνους το παγκόσμιο εμπόριο

Το διεθνές εμπόριο εκκοκκισμένου βαμβακιού για την περίοδο 2026/27 εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου 9,6 εκατ. τόνους. Η Βραζιλία προβλέπεται να διατηρήσει τη θέση του μεγαλύτερου εξαγωγέα παγκοσμίως, ενώ ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες σημαντικές εξαγωγικές χώρες.

Τα τελευταία χρόνια, η Βραζιλία έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά βαμβακιού, αυξάνοντας την παραγωγή και τις εξαγωγές της, γεγονός που αναδιαμορφώνει σταδιακά τον διεθνή ανταγωνισμό.

Αβεβαιότητα λόγω εμπορικής πολιτικής

Παράλληλα, η αγορά βαμβακιού εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην εμπορική πολιτική. Νέα δασμολογικά μέτρα των ΗΠΑ καθώς και επικαιροποιημένες εμπορικές συμφωνίες που αφορούν χώρες όπως η Ινδία, το Μπανγκλαντές και η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα για την πορεία του διεθνούς εμπορίου.

Οι πραγματικές επιπτώσεις αυτών των πολιτικών θα εξαρτηθούν από τον τρόπο εφαρμογής τους αλλά και από την αντίδραση των αγορών, καθώς η αλυσίδα αξίας του βαμβακιού – από την παραγωγή μέχρι την κλωστοϋφαντουργία – είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μεταβολές του διεθνούς εμπορίου.

Ο ρόλος της ICAC

Η International Cotton Advisory Committee (Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος) αποτελεί διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 1939 και συγκεντρώνει χώρες παραγωγούς, καταναλωτές και εμπόρους βαμβακιού. Στόχος της είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην παγκόσμια αγορά, η παροχή τεχνικής πληροφόρησης και η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της βαμβακοκαλλιέργειας.

Η επόμενη έκδοση της μηνιαίας έκθεσης “Cotton This Month” αναμένεται να δημοσιευθεί την 1η Απριλίου 2026.