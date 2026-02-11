WASDE report: Νηνεμία μετά την τρικυμία στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων

Η χθεσινοβραδινή μηνιαία έκθεση WASDE (Παγκόσμιες Εκτιμήσεις Προσφοράς και Ζήτησης Αγροτικών Προϊόντων) του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), δεν έφερε μεγάλες αναταράξεις στις χρηματιστηριακές αγορές εμπορευμάτων.

Αυτό δεν συνέβη τον περασμένο μήνα — η έκθεση WASDE του Ιανουαρίου ήταν «βίαιη». Στο κλείσιμο της ημέρας, το καλαμπόκι CBOT Μαρτίου 2026 είχε πέσει κατά 24 σεντς και η σόγια CBOT Μαρτίου 2026 είχε πέσει κατά 13 σεντς.

Η αντίδραση της αγοράς στη χθεσινοβραδινή έκθεση ήταν πολύ πιο συγκρατημένη –δημοσιεύτηκε στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας, την Τρίτη. Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, η τιμή του καλαμποκιού παρέμεινε αμετάβλητη, η τιμή της σόγιας αυξήθηκε κατά 11 σεντς και η τιμή του σιταριού μειώθηκε κατά 2 σεντς. Πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων, η τιμή του καλαμποκιού στις ΗΠΑ παρέμεινε αμετάβλητη, η τιμή της σόγιας αυξήθηκε κατά 8 σεντς και η τιμή του σιταριού μειώθηκε κατά 2 σεντς.

Τώρα, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται προς τις προθέσεις των αγροτών διεθνώς για την εαρινή σπορά.

Μείωση αποθεμάτων καλαμποκιού

Στο καλαμπόκι, η πιο κρίσιμη εξέλιξη αφορά τη μείωση των τελικών αποθεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 100 εκατ. μπούσελ, αντανακλώντας τον ισχυρό ρυθμό πωλήσεων και φορτώσεων κατά τους πρώτους μήνες της εμπορικής περιόδου, ενώ η συνολική προσφορά παρέμεινε αμετάβλητη. Ως αποτέλεσμα, τα τελικά αποθέματα υποχώρησαν κοντά στα 2,1 δισ. μπούσελ, ένδειξη σύσφιξης της αγοράς σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή χονδροειδών σιτηρών μεταβλήθηκε ελάχιστα, με μικρές προσαρμογές ανά χώρα, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα καλαμποκιού μειώθηκαν οριακά. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι, παρά την απουσία δραματικών αλλαγών, η ισχυρή ζήτηση εξαγωγών περιορίζει τα περιθώρια άνεσης και μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις τιμές, ιδιαίτερα αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός διεθνούς ζήτησης.

Σιτάρι

Στο σιτάρι, οι ΗΠΑ εμφανίζουν σταθερή προσφορά, ελαφρώς χαμηλότερη εγχώρια κατανάλωση και αμετάβλητες εξαγωγές, οδηγώντας σε αύξηση των τελικών αποθεμάτων στα 931 εκατ. μπούσελ –το υψηλότερο επίπεδο από το 2019/20. Η αύξηση αυτή αντανακλά κυρίως μειωμένη χρήση για τρόφιμα, στοιχείο που περιορίζει τη δυναμική της αγοράς σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη: Οι συνολικές προμήθειες μειώνονται ελαφρά, η κατανάλωση αυξάνεται οριακά και το εμπόριο ενισχύεται, κυρίως λόγω ισχυρότερων εξαγωγών από την Αργεντινή και τον Καναδά. Παρά τη μικρή μείωση των παγκόσμιων τελικών αποθεμάτων, αυτά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα πενταετίας. Συνεπώς, το σιτάρι ισορροπεί μεταξύ άνετης διαθεσιμότητας και σταδιακής ενίσχυσης της ζήτησης, χωρίς ακόμη σαφή καταλύτη για έντονη ανοδική κίνηση τιμών.

Βαμβάκι

Στο βαμβάκι, οι αλλαγές ήταν περιορισμένες αλλά με σαφή κατεύθυνση. Στις ΗΠΑ, οι εξαγωγές μειώθηκαν ελαφρά λόγω υποτονικών πωλήσεων, με αντίστοιχη αύξηση των τελικών αποθεμάτων και λόγο αποθεμάτων προς χρήση στο 32%. Η μέση τιμή παραγωγού αναθεωρήθηκε χαμηλότερα, υποδηλώνοντας συνεχιζόμενη πίεση στην αγορά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή και τα τελικά αποθέματα αυξάνονται, ενώ η κατανάλωση και το εμπόριο μειώνονται. Το αποτέλεσμα είναι περαιτέρω ενίσχυση των παγκόσμιων αποθεμάτων και υψηλός λόγος αποθεμάτων προς χρήση, στοιχεία που συνήθως λειτουργούν αρνητικά για τις τιμές. Η αγορά βαμβακιού, συνεπώς, παραμένει σε φάση σχετικής υπερπροσφοράς και ευάλωτη σε καθοδικές πιέσεις, εκτός αν υπάρξει απρόσμενη ενίσχυση της ζήτησης.

Αύξηση της παραγωγής σόγιας στη Βραζιλία

Το USDA αύξησε την εκτίμηση για την παραγωγή σόγιας της Βραζιλίας σε 180 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, από 178 εκατομμύρια τον Ιανουάριο. Η εκτίμηση για την παραγωγή σόγιας της Αργεντινής παρέμεινε αμετάβλητη στα 48,5 εκατομμύρια τόνους.

Ακραίες μεταβολές την προηγούμενη εβδομάδα

Σχετικά με την εξέλιξη των τιμών την περασμένη εβδομάδα, η 4η Φεβρουαρίου ήταν μία από τις πιο ακραίες ημέρες συναλλαγών των τελευταίων ετών στα συμβόλαια σόγιας, στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγο. Η σόγια CBOT Μαρτίου 2026 σημείωσε ημερήσια διακύμανση 55 σεντς και έκλεισε με άνοδο 26 σεντς. Η σύντομη απάντηση των αναλυτών ήταν τρεις λέξεις: «Τραμπ, Κίνα, σόγια».

Εκείνη την ημέρα, ο όγκος των συναλλαγών έσπασε νέο ρεκόρ με 930.021 συμβόλαια, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από την Κίνα να αγοράσει επιπλέον 8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αμερικανικής σόγιας (294 εκατομμύρια μπούσελ), πέραν της συμφωνίας του Οκτωβρίου 2025 για 12 εκατομμύρια τόνους (441 εκατομμύρια μπούσελ).

Η Κίνα θα γιορτάσει το σεληνιακό νέο έτος από τις 15 έως τις 23 Φεβρουαρίου και οι έμποροι θα πρέπει να αναμένουν μικρότερο όγκο σόγιας στο CBOT και πριν και μετά από αυτές τις ημερομηνίες. Πολλοί αναλυτές παραμένουν σκεπτικοί ως προς το ενδεχόμενο η Κίνα να αγοράσει επιπλέον σόγια από τις ΗΠΑ χωρίς κάποια μορφή παραχώρησης από την πλευρά των ΗΠΑ όσον αφορά τους δασμούς. Μπορεί να χρειαστεί κάτι περισσότερο από μία παραχώρηση, ειδικά δεδομένου ότι η αμερικανική σόγια είναι επί του παρόντος, μέχρι τον Μάιο του 2026, περίπου 80 σεντς έως 1,10 δολάρια πιο ακριβή από τη βραζιλιάνικη.

Η επόμενη έκθεση WASDE θα δημοσιευθεί στις 10 Μαρτίου. Στις 31 Μαρτίου, το USDA θα εκδώσει δύο σημαντικές εκθέσεις: Τριμηνιαία αποθέματα σιτηρών και Προβλεπόμενες καλλιέργειες (συχνά αναφερόμενη ως έκθεση για τις Προθέσεις Καλλιέργειας).