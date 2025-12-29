Ηγουμενίτσα: Αποκλεισμός στο λιμάνι εξωτερικού από αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους

Από τις 20:00 έως τις 22:00 της Κυριακής, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι προχώρησαν σε αποκλεισμό της εισόδου στο λιμάνι εξωτερικού, ενισχύοντας το μπλόκο που έχει στηθεί τις τελευταίες ημέρες με τη συμμετοχή τρακτέρ. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αυξημένη παρουσία διαμαρτυρόμενων από τη Σαγιάδα και την ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο των πανελλαδικών αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον της υπαίθρου, τονίζοντας ότι δεν αποδέχονται αδιαμαρτύρητα τις συνθήκες που οδηγούν, όπως υποστηρίζουν, σε μαρασμό της αγροτικής παραγωγής. Όπως σημείωσαν, η διεκδίκηση ενός βιώσιμου αύριο περνά μέσα από τον συλλογικό αγώνα των ανθρώπων της γης, της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας.

Στις δηλώσεις τους επεσήμαναν ότι ενδεχόμενη κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα θα έχει ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες, οδηγώντας σε αυξημένη εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα προϊόντα.

Παράλληλα, δήλωσαν την προσήλωσή τους στον κοινό αγώνα με όλα τα αγροτικά μπλόκα της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι οποιοσδήποτε διάλογος θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των εκπροσώπων των μπλόκων.

