Ηλεία: Δεκάδες νεκρά πρόβατα σε αποσύνθεση στον Αλφειό

Συναγερμό έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές ο εντοπισμός δεκάδων νεκρών προβάτων μέσα στον ποταμό Αλφειό, στην Ηλεία.

Επί του παρόντος δεν έχει διευκρινιστεί ποιος πέταξε τα νεκρά ζώα στο ποτάμι.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, προκαλεί ανησυχία το ενδεχόμενο να πρόκειται για κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Αυτοψία από τις αρχές

Για το συμβάν έχει ενημερωθεί η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε αυτοψία, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Κατά το ίδιο μέσο, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, τα νεκρά ζώα αναμένεται να μεταφερθούν σε εγκεκριμένη μονάδα στην Αττική για καύση.