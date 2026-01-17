Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες

«Θα τους ακούσω. Δεν έχω διάθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός, επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη και επιτρέπει η Ευρώπη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει της συνάντησης που θα έχει τη Δευτέρα με τους αγρότες των μπλόκων. Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Alpha και αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην εξεταστική είπε ότι καλώς έγινε έστω και αν μερικές φορές η εικόνα η οποία βγήκε ήταν πραγματικά θλιβερή. «Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις εξεταστικές ότι κάθε βουλευτής και αρχηγός επιδιώκει τα 10 δευτερόλεπτα του “τικ τοκ”. Παρά ταύτα ήρθαν όλοι, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Έχουμε ευθύνη που δεν αντιμετωπίσαμε νωρίτερα το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε τώρα», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τον κ. Ανεστίδη είπε «δεν θέλω να πω τίποτα» και πως «δεν είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενούς τομέα». Για τη συμφωνία Mercosur ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που έρχονται στην Ευρώπη ελέγχονται ενώ υπάρχει πλαίσιο ελέγχου και στις τιμές. Σημείωσε ότι θα είναι προστατευμένα ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα. «Είναι μια ωφέλιμη συμφωνία η οποία υπάρχει στο τραπέζι από το 2019», επισήμανε. Ο πρωθυπουργός για το πρόβλημα της ευλογιάς είπε ότι η κυβέρνηση στήριξε τους κτηνοτρόφους. «Υπάρχει παραφιλολογία για το εμβόλιο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή ή σοβαρός επιστήμονας που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο γιατί μετά η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα», τόνισε.